EU-Programm bringt etwas mehr Luxus nach Immenstadt - was gefördert wird

Ein EU-Programm bringt Immenstadt etwas mehr Luxus in die Stadt: Zwei öffentliche Toiletten, Radl-Boxen, ein attraktiver Platz und eine Weihnachtsbeleuchtung.

27.06.2023 | Stand: 08:15 Uhr

Zwei neue öffentliche Toiletten, ein aufpolierter Fidel-Schlund-Platz, zwölf Radl-Boxen am Bahnhof, eine schönere Weihnachtsbeleuchtung und ein Mobilitätskonzept: Mithilfe des EU-Förderprogramms „React“ kommt etwas mehr Luxus in die Innenstadt von Immenstadt.

90 Prozent der Kosten trägt das Förderprogramm

Insgesamt waren die Maßnahmen mit 800.000 Euro veranschlagt. 90 Prozent davon – also 720.000 Euro – trägt das Förderprogramm „React-EU“ zur Revitalisierung der Innenstädte nach Corona. Zwar sind noch nicht alle Arbeiten abgerechnet, „aber den Kostenrahmen halten wir in etwa ein“, sagt Kämmerin Franziska Lorenz. Dabei stand die Verwaltung unter großem Zeitdruck. Denn gefordert war von „React“, alle Vorhaben bis Ende Juni 2023 abzuschließen – also jetzt. Seit Anfang des Jahres 2022 galt es, die Einzelprojekte auszuschreiben, Angebote einzuholen, Firmen zu finden und abzurechnen. „Das schaffen wir“, sagt Lorenz.

Toiletten: Die beiden WC-Anlagen – öffentlich, behindertengerecht und selbstreinigend – sind mit 250.000 Euro veranschlagt. Eine steht auf dem Dobler-Parkplatz vorm Bahnhof und die Zweite im Klostergarten. Dort ist der schwarze, quaderförmige Container mit einem Dach und einer Holzverkleidung eingehaust. Für die modernen „City Toiletten“ mit Edelstahl-Sitzen ist neben dem Münzeinwurf auch Kartenzahlung möglich. Den Preis für den Toilettengang legte jetzt der Hauptausschuss des Stadtrats fest: 50 Cent werden fällig. Etwas auf sich warten ließ dabei die Freischaltung der Software. Denn die „Häuschen“ werden online kontrolliert, um beispielsweise den Nachschub für Toilettenpapier oder die Zeit für eine Generalreinigung zu regeln.

Fidel-Schlund-Platz: Um den berühmten Sohn der Stadt endlich gebührend zu würdigen, wurde der früher namenlose Platz vor dem Literaturhaus kräftig aufgehübscht. Er wurde durchgehend gepflastert, erhielt mehrere Sitzgelegenheiten und das Trafohäuschen wurde mit Holz verkleidet. Wo früher eine Boulebahn war, steht jetzt eine Bronzebüste von Fidel Schlund (1805 bis 1882), mit einem „Freiheitsbaum“ dahinter. Noch nicht abgeschlossen ist die Begrünung sowie der Pergola im Anschluss an den Trafo. Außerdem soll noch ein ebenerdiger Brunnen mit Fontänen angelegt werden. Die Kosten sind mit 160.000 Euro angegeben. Offiziell eingeweiht werden soll der Platz 2024– vielleicht auch mit Nachfahren Schlunds aus den USA. (Lesen Sie hier: Neues von Fidel Schlund: Ein Oberallgäuer, der im 19. Jahrhundert für die Demokratie kämpfte)

In der Stadt gibt es nun zwei neue öffentliche Toiletten. Eine steht im Klostergarten (im Bild), die andere auf dem Dobler-Parkplatz vorm Bahnhof. Bild: Erik Perrey

Fahrrad-Boxen und -Bügel: Damit Radfahrer auch hochwertige Bikes am Bahnhof sicher parken können, sollen zwölf abschließbare Boxen eingerichtet werden. Die Hälfte davon erhält Ladevorrichtungen. „Die Bike-Boxen sind schon lange bestellt und müssten die nächste Zeit kommen“, sagt Robert Kennerknecht vom Tiefbauamt. Alle Installationen im Osten des Bahnhofsgebäudes seien schon vorhanden. Die Boxen sollen vorab per Handy buchbar sein. Die Tagesgebühren legte der Hauptausschuss mit zwei Euro für die normalen Boxen und mit 2,50 Euro für Kabinen samt Lademöglichkeit fest. Insgesamt sollen alle Fahrrad-Abstellanlagen – die Bike-Boxen und die bereits installierten Abstell-Bügel – 155.000 Euro kosten.

Weihnachtsbeleuchtung: Zur Weihnachtszeit glänzten am Kirchplatz und am Bahnhof zwei beleuchtete Tierfiguren – ein Hirsch und eine Art Steinbock. Außerdem gab es weitere Illuminationen in der Innenstadt an Einzelgebäuden und im Winterwald. Kostenpunkt: 185.000 Euro.

Gefördert durch "EU-React": Die Fidel-Schlund-Büste auf dem renovierten Fidel-Schlund-Platz, der noch nicht ganz fertig ist. Bild: Franz Summerer

Mobilitätskonzept: Ebenfalls Teil des „React“-Pakets ist das Mobilitätskonzept, das Verkehrsplaner aus Hannover derzeit erstellen. Es ist mit Kosten von 70.000 Euro veranschlagt.

