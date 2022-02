Immenstadt: Neue Wohnbaugebiete und das Minus der Bäder

Die Stadtwerke Immenstadt wollen heuer sechs Millionen Euro investieren. Auch bei der Tourismus GmbH tut sich etwas. Eine Übersicht über die Projekte.

In Immenstadt investiert in diesem Jahr nicht nur die Stadt. Auch ihre 100-prozentigen „Töchter“, Stadtwerke und Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT), sind heuer an vielen Stellen aktiv. Bei den Stadtwerken Immenstadt werden laut Wirtschaftsplan sogar über sechs Millionen Euro ausgegeben. Die AIT GmbH will Mitte des Jahres neben der Touristinfo im Alpseehaus in Bühl eine zweite Anlaufstelle mitten in der Stadt beziehen.

Stadtwerke

Im Hauptausschuss legten Marion Burkert und Paul Müller von der die Werkleitung die Investitionen den Stadträten vor. Hier ein Überblick über die wichtigsten Projekte der Stadtwerke Immenstadt:

Nahwärme: „Stark sanierungsbedürftig“ nannte Bürgermeister Nico Sentner das Biomasse-Heizkraftwerk der Stadt an der Bahnlinie „Im Stillen“. Darin sollen heuer 400.000 Euro investiert werden. Weitere 50.000 Euro kostet der geplante Ausbau des Nahwärmenetzes.

Bäder: Ein Minus von 755.000 Euro entsteht beim Hallenbad und Freibad. Laut Müller soll heuer eine Planung erstellt werden, „wie es mit dem Freibad weitergeht“. Eine Machbarkeitsstudie für das Hallenbad hat ergeben, dass dort in den nächsten Jahren noch keine große Sanierung nötig ist.

Tiefgaragen: Über 426.000 Euro zahlen die Stadtwerke bei den beiden Tiefgaragen drauf. Dabei werden noch 160.000 Euro in die TG Klostergarten investiert für Toiletten, Tecknik und Malerarbeiten.

Baugebiete: Das meiste Geld der Stadtwerke fließt heuer in die Erschließung des Neubaugebiets im Süden von Akams. Die 24 Grundstücke werden ans Trinkwasser und die Kanalisation angeschlossen und im Süden entsteht ein Rückhaltebecken. Ausgaben insgesamt: knapp 1,7 Millionen Euro. Wobei die Kosten später auf die Grundbesitzer umgelegt werden. Das kleine Baugebiet „An der Illerau“, ebenfalls mit einem Rückhaltebecken schlägt mit über 160.000 Euro zu Buche.

Kanal- und Leitungssanierung: An vielen Stellen in der Stadt und den Ortsteilen müssen die Abwasserkanäle und mancherorts die Trinkwasserleitungen erneuert werden. „Da hat sich ein enormer Sanierungs-Rückstau über Jahrzehnte angehäuft“, erklärte der Rathauschef. Weil in die Kanäle von außen zudem Fremdwasser einläuft, erhöhen sich die Gebühren an den Abwasserverband, da nach Menge abgerechnet wird: knapp 770.000 Euro.

Finanzierung: Um alle Investitionen zu finanzieren, müssen die Stadtwerke 9,7 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. Hinzu kommt, dass das Unternehmen seit vergangenem Jahr nicht mehr am Bankkonto der Stadt hängt, sondern jetzt selbstständig abrechnet – was die Schulden um weitere 8,7 Millionen anhob. Damit steigt zum Jahresende der Schuldenstand der Stadtwerke auf 38 Millionen Euro.

Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH

Weit kleinere Brötchen backt die AIT. Wobei der Wirtschaftsplan laut der Geschäftsführerin Theresa Schöberl von der Frage abhängt: Wann kommt die zweite Touristinfo? Denn vom Umbau der St.-Martin-Apotheke in eine Anlaufstelle für Urlauber und Einheimische hängt der Personalbedarf der Gesellschaft ab. Und der ist der wesentliche Faktor bei den Ausgaben. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Touristinfo auf dem Bräuhausplatz im Sommer fertig wird.

Allerdings hing dies bisher von den erhofften Zuschüssen ab – und davon, ob rechtzeitig Handwerker gefunden werden. Wenn nicht, dann wird der Infopunkt erst Ende des Jahres eröffnet. So variieren die Ausgaben zwischen knapp 560.000 und 720.000 Euro. Ein gute Nachricht hatte dazu jetzt Bürgermeister Sentner: Bei geplanten Umbaukosten von 400.000 Euro gibt es eine höhere Förderung als gedacht von 270.000 Euro. Damit bleiben bei der Stadt nur 130.000 Euro Eigenanteil.

