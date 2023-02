Das „Bollwerk“: In Immenstadt hat ein neues Hotel eröffnet

Das neue Hotel "Bollwerk" in der Bahnhofstraße in Immenstadt kommt ganz ohne Rezeption aus. Und so funktioniert das digitale Konzept.

18.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es gab schon viele Anläufe und einige Projekte sind auch noch in der Planung. Jetzt hat endlich ein Hotel in Immenstadt die Ziellinie überschritten: Das „Bollwerk“ in der Bahnhofstraße 30 öffnete am Freitag die Türen für seine Gäste – und war zum ersten Wochenende schon ausgebucht, wie Hermann van Gerrevink, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft „G2-Hotels“ berichtet,

