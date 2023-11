Immenstadt ordnet das Parken in der Stadt und außerhalb neu

Stadträte stimmen der geänderte Gebühren- und Zeiten-Verordnung einhellig zu. Zwei neue Parplätze im Angebot. Die Bürgerparkkarte wird billiger.

Die Bürgerparkkarte in Immenstadt mit der Einheimische auf allen öffentlichen oberirdischen Parkplätzen ein jahrlang parken dürfen, wird billiger: Statt bisher 120 Euro soll sie nur noch 80 Euro kosten. Zudem gibt es künftig eine „Parkkarte Nordic Aktivzentrum“ für 40 Euro und zwei Parkplätze - an der „Unteren Kolonie“ in der Stadt und der Wander- und Loipenparkplatz bei Diepolz - wurden in die Gebührenordnung aufgenommen. Die Stadträte stimmten im Hauptausschuss der Änderung der Parkgebührenordnung einhellig zu.

Hier ein Überblick über die neue Parkgebührenordnung Immenstadts. Das kostet künftig das Parken im Stadtbereich von Immenstadt:

Kurzparkzonen im Innenstadtbereich: Bis zu 30 Minuten gebührenfrei (Semmeltaste), je angefangenen 15 Minuten 50 Cent, bis zu 180 Minuten Parkzeit.

Bis zu 30 Minuten gebührenfrei (Semmeltaste), je angefangenen 15 Minuten 50 Cent, bis zu 180 Minuten Parkzeit. Viehmarktplatz : Sonderparkplatz für Wohnwagen und Wohnmobile 13 Euro pro Tag (maximal drei Tage); für Autos und Busse halber Tag 1 Euro, Tagesticket 2 Euro, maximal fünf Tage 7 Euro.

: Sonderparkplatz für Wohnwagen und Wohnmobile 13 Euro pro Tag (maximal drei Tage); für Autos und Busse halber Tag 1 Euro, Tagesticket 2 Euro, maximal fünf Tage 7 Euro. Bauhofinsel : bis zu 30 min gebührenfrei, halber Tag 2 Euro, Tagesticket 3 Euro, Wochenticket 7 Euro, Monatsticket 25 Euro, drei Monate 45 Euro, ein Jahr 120 Euro (Gebührenpflicht Montag bis Freitag 9 bis18 Uhr).

: bis zu 30 min gebührenfrei, halber Tag 2 Euro, Tagesticket 3 Euro, Wochenticket 7 Euro, Monatsticket 25 Euro, drei Monate 45 Euro, ein Jahr 120 Euro (Gebührenpflicht Montag bis Freitag 9 bis18 Uhr). Edmund-Probst-Straße am Friedhof: 60 Minuten gebührenfrei, zwei Stunden 1 Euro, halber Tag 4 Euro, Tagesticket 8 Euro, zwei Tage (maximal) 15 Euro (Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr).

60 Minuten gebührenfrei, zwei Stunden 1 Euro, halber Tag 4 Euro, Tagesticket 8 Euro, zwei Tage (maximal) 15 Euro (Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr). Untere Kolonie : 60 Minuten gebührenfrei, zwei Stunden 1 Euro, halber Tag 4 Euro, Tagesticket 8 Euro, zwei Tage 15 Euro (Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr).

: 60 Minuten gebührenfrei, zwei Stunden 1 Euro, halber Tag 4 Euro, Tagesticket 8 Euro, zwei Tage 15 Euro (Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr). Am Kleinen Alpsee: vier Stunden 2 Euro, acht Stunden 4 Euro. Wobei die Stadt laut Bürgermeister Nico Sentner überlegt, einen Teil der Parkgebühren mit den Eintrittspreisen fürs Freibad zu verrechnen.

vier Stunden 2 Euro, acht Stunden 4 Euro. Wobei die Stadt laut Bürgermeister Nico Sentner überlegt, einen Teil der Parkgebühren mit den Eintrittspreisen fürs Freibad zu verrechnen. Bühl : Seestrasse pro Stunde 2 Euro (Gebührenpflicht Montag bis Sonntag 6 bis 22 Uhr); Kirchbichel pro Stunde 1 Euro (Montag bis Sonntag 0 bis24 Uhr).

: Seestrasse pro Stunde 2 Euro (Gebührenpflicht Montag bis Sonntag 6 bis 22 Uhr); Kirchbichel pro Stunde 1 Euro (Montag bis Sonntag 0 bis24 Uhr). Wanderparkplätze : Großer Alpsee an der B 308, Froschweiher, Schlettermoos, Werdensteiner Moos - vier Stunden 4 Euro, acht Stunden 8 Euro (Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr).

: Großer Alpsee an der B 308, Froschweiher, Schlettermoos, Werdensteiner Moos - vier Stunden 4 Euro, acht Stunden 8 Euro (Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr). Loipen- und Wanderparkplätze Knottenried und Diepolz: vom 1. April bis 30 Oktober vier Stunden 2 Euro, acht Stunden 4 Euro; vom 1. November bis 31. März vier Stunden 4 Euro, acht Stunden 8 Euro. Zu den unterschiedlichen Gebührensätzen kommt es, um den Besuchern des Bergbauernmuseums keine zu hohen Eintrittskosten aufzubürden.

Knottenried und Diepolz: vom 1. April bis 30 Oktober vier Stunden 2 Euro, acht Stunden 4 Euro; vom 1. November bis 31. März vier Stunden 4 Euro, acht Stunden 8 Euro. Zu den unterschiedlichen Gebührensätzen kommt es, um den Besuchern des Bergbauernmuseums keine zu hohen Eintrittskosten aufzubürden. Jahres- und Saisonkarten: Die Bürgerparkkarte für Immenstädter, die ein Jahr auf allen gebührenpflichtigen oberirdischen Plätzen bis zur jeweiligen Höchstparkdauer gültig ist, kostet künftig 80 Euro. Die Besucherparkkarte für Gäste von außerhalb kostet 110 Euro. Die neue „Parkkarte Nordic Aktivzentrum“ für die Loipen in Knottenried und Diepolz kostet vom 1. November bis 31. März 40 Euro.

