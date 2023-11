Patienten sind mit digitalem Parksystem am Klinkum Immenstadt überfordert

Wegen des neuen Parksystems am Klinikum Immenstadt bildet sich eine Warteschlange vor dem Automaten. Ein Zweiter ist bestellt. Es gibt aber eine Alternative.

23.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Klinikverbund hat das Parken am Immenstädter Krankenhaus und dem Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI) neu geregelt. Damit kommen aber nicht alle gut zurecht. So bilden sich in Stoßzeiten lange Schlangen vor dem einzigen Bezahlautomat auf dem Parkplatz und viele fragen sich: Warum wird kein zweiter Automat aufgestellt? Darauf hat die Klinikleitung reagiert und bereits einen zweiten bestellt, heißt es in einer Mitteilung des Verbunds.

