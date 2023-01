In Immenstadt ist am Mittwoch ein Pferd ausgebüxt und im Ortsteil Göhlenbühl frei herumgelaufen.

26.01.2023 | Stand: 12:49 Uhr

In Immenstadt ist am Mittwochmorgen ein Pferd ausgebüxt. Wie die Polizei mitteilt, lief das Pferd im Ortsteil Göhlenbühl frei herum. Als die Streifenbeamten vor Ort eintrafen, war auch schon der Besitzer des Pferdes da. Das Tier wurde nach seinem kurzen Ausflug in die Freiheit wieder in seinen Stall gebracht.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu.