Ruhestörung eskaliert - 18-Jähriger packt Nachbarn am Hals

Ein 18-Jähriger kann wegen des Lärms aus der Nachbarwohnung nicht schlafen und schlägt gegen die Tür. Als der Nachbar öffnet, wird der junge Mann handgreiflich.

14.02.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Wegen nächtlichen Lärms hat ein 18-Jähriger in Immenstadt seinen Nachbarn tätlich angegriffen und dessen Tür beschädigt. Laut Polizei spielten ein 20- und ein 21-Jähriger in der benachbarten Wohnung in der Nacht auf Dienstag am PC. Der 18-jährige Nachbar habe wegen des Lärms nicht schlafen können.

Um, Mitternacht schlug er dann gegen die Tür des Nachbarns und verursachte damit einen Schaden von 50 Euro. Als der 20-Jährige die Türe öffnete, packte ihn der 18-Jährige am Hals und stieß ihn gegen die Tür.

Körperverletzung nach Ruhestörung in Immenstadt - Polizei ermittelt

Der 20-Jährige erlitt dadurch eine Schürfwunde.

Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen den Jüngeren eingeleitet wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Weitere Meldungen aus Immenstadt und Umgebung lesen Sie hier.