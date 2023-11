Immenstadt: Sanierung der Kemptener Straße dauert bis Dezember

Probleme mit alten Kanalrohren, ein neuer Mischwasserkanal und anhaltendes Regenwetter sorgen für Verzögerungen der Bauarbeiten. Nächstes Jahr geht's weiter.

17.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das wird keine leichte Baustelle - das wussten die Verantwortlichen schon vorher. Und diese Einschätzung bestätigte sich dann in den vergangenen Monaten: Die Generalsanierung der Kemptener Straße samt der Verlegung des Fernwärmenetzes hat es in sich. Wegen mehrerer Probleme dauert die Baustelle in diesem Jahr länger als ursprünglich gedacht - voraussichtlich bis Mitte Dezember. "Aber das war uns relativ schnell klar", sagt Robert Kennerknecht vom Immenstädter Tiefbauamt.

Seit Mitte Juni ist die Kemptener Straße am nördlichen Stadtausgang Einbahnstraße Richtung Zentrum. Wer von Immenstadt Richtung Norden will, muss einen großen Umweg in Kauf nehmen. Eine Straßenbaustelle über eine so lange Zeit stellt die Geduld der Anlieger und der Autofahrer auf eine harte Probe. Die Straße soll in zwei Bauabschnitten saniert werden. Sie erhält einen durchgehenden Geh- und Radweg, Leitungen für das erweiterte Fernwärmenetz. Und in diesem Zug werden auch die Wasser- und Abwasserrohre sowie weitere Versorgungsleitungen neu verlegt. Bei der Projektplanung war ursprünglich vorgesehen, dass der erste Bauabschnitt - vom Kreisel am Grünen Zentrum bis zur Brücke über die Konstanzer Aach - Anfang November abgeschlossen ist. Jetzt dauert es wohl bis Mitte Dezember.

Tankstelle ist länger geschlossen

Schuld an der Verzögerung ist unter anderem, dass der alte Abwasserkanal nicht dort lag, wo er nach den Plänen sein sollte. Die Rohre befanden sich sogar auf Privatgrund. Das musste erstmal beseitigt werden. "Außerdem wurde aus dem Bereich der Avia-Tankstelle ein neuer Mischwasserkanal an die Entsorgung angeschlossen", erläutert Kennerknecht. Ursprünglich sollte das erst später passieren. Weil dabei die gesamte Straße gequert werden musste, wurde die Verbindung im Sommer vier Wochen komplett gesperrt. Statt der geplanten Schließung der Tankstelle über drei Monate wird sie jetzt vier Monate keinen Sprit ausgeben können.

Derzeit werden die Fußgängerwege gepflastert. Anschließend wird asphaltiert - wenn das Wetter mitspielt. Danach ist Winterpause. Nächstes Jahr geht es dann weiter: So müssen über die Konstanzer Aach zwei Rohrbrücken errichtet werden, die die neuen Versorgungsleitungen aufnehmen. Eine oben und eine unterhalb der bestehenden Brücke. Dort werden dann der neue Kanal, die Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie die Fernwärmerohre über die Konstanzer Aach geführt.