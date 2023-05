Vermummte mit Waffe überfallen Senioren am Rauhenzeller See

Zwei Senioren spazieren am Rauhenzeller See. Plötzlich fordern zwei Vermummte mit einer Waffe in der Hand Wertsachen von ihnen. Die Kripo ermittelt.

22.05.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Mit einer Pistole überfallen wurden zwei Senioren an Christi Himmelfahrt nahe Immenstadt. Wie die Polizei jetzt bekanntgab, ereignete sich der Vorfall bei einem Spaziergang am Rauhenzeller See.

Gegen 19 Uhr spazierten die beiden späteren Opfer an dem Oberallgäuer See, als plötzlich zwei junge Männer an sie herantraten und mit einer Pistole bewaffnet alle mitgeführten Wertgegenstände forderten. Da die Senioren aber nichts bei sich hatte, liefen beide Täter wieder weg, verletzt wurde niemand. Möglich sei laut Polizei, dass die Jugendlichen eine realistisch wirkende Spielzeugpistole verwendeten.

Überfall am Rauhenzeller See bei Immenstadt: Jugendliche bedrohen Senioren

Die Kripo Kempten hat aktuell zwei 15- und 16-jährige Verdächtige ermittelt. Nach Erlass einer Durchsuchungsanordnung hat die Polizei nun die Wohnungen beider Heranwachsenden durchsucht - die Auswertung der Gegenstände dauere noch an.

Nach wie vor bittet die Kripo Kempten (0831/9909-0) sowie die Polizei Immenstadt (08323/9610-0) mögliche Zeugen um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Falls jemandem am Vatertag am Auwaldsee, Illersteg oder Rauhenzeller See zwei mit schwarzen Tüchern vermummte Jugendliche aufgefallen sei, bitte die Polizei um eine Meldung.

Das könnte Sie auch interessieren: Vandalismus und Diebstahl in Allgäuer Kirchen: "Ist nichts mehr heilig?"

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.