Immenstadt setzt verstärkt auf Fernwärme

04.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Kräftig ausbauen will die Stadt Immenstadt ihr Fernwärmenetz. In das 26 Jahre alte Biomasseheizwerk und die Erweiterung des Leitungsnetzes sollen im ersten Bauabschnitt knapp sieben Millionen Euro investiert werden. Den Plänen unter der Regie der Stadtwerke stimmte der Stadtrat einhellig zu. Geplanter Baubeginn soll im Herbst nächsten Jahres sein. Derzeit läuft die Abfrage bei möglichen Abnehmern im Bereich der Jahn- und Grüntenstraße. In einem zweiten Bauabschnitt ist die Erweiterung Richtung Altstadt vorgesehen.

Vorgestellt wurde das Projekt von Diplom-Ingenieur Stephan Sellmaier und der Energie- und Umwelttechnikerin Jasmin Köpf. Beide arbeiten beim Ingenieurbüro Sendl aus Peißenberg, das sich auf Fernwärme spezialisiert hat. Den Ausbau in Immenstadt begleitet das Büro bereits seit über zehn Jahren.

Schon jetzt werden eine ganze Reihe von Gebäuden vom Biomasseheizwerk mit Wärme versorgt: das Krankenhaus samt dem Mitarbeiterwohnheim, Bergwachtgebäude, SWW-Wohnhäuser Im Stillen, Schulzentrum samt Hallenbad und Turnhalle, Auwald-Kindergarten, Grünes Zentrum, Grund- und Mittelschule, Feuerwehr und Spital-Seniorenheim. Mit den neuen Leitungen werden in der Jahnstraße die Stadtverwaltung und der dortige Kindergarten angeschlossen. Privathaushalte können sich bei den Stadtwerken melden.

„Das Interesse an einen Anschluss ans Fernwärmenetz ist derzeit groß“, sagte Bürgermeister Nico Sentner. Wegen der Energiekrise und einer klimaschonenderen Versorgung „passt unser Projekt gut in die Zeit“. Allerdings habe es bereits seit vielen Jahren Pläne für eine Erneuerung der Heizanlage gegeben, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sei. Im Biomasseheizwerk südlich der Klinik und der Bergwacht wird mit Holzhackschnitzel geheizt. Der Hackschnitzelofen ist seit 1996 in Betrieb und das Ausfallrisiko steige von Jahr zu Jahr, heißt es von den Stadtwerken. Zudem reiche seine Leistung nicht mehr aus, um alle Gebäude ausreichend versorgen zu können.

Weitere Energieerzeuger

Deshalb müssen immer mehr ein Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie die Gas- und Ölheizungen bei der Versorgung einspringen. Die drei sind im Hallenbad untergebracht. Der Gaskessel und der Ölkessel decken die Spitzenlasten im Winter ab oder springen ein, wenn der Hackschnitzelofen ausfällt. Das BHKW dient der Grundversorgung und ist das ganze Jahr in Betrieb, während der Hackschnitzelofen nur von Herbst bis Frühjahr arbeitet.

Das Ingenieurbüro Sendl untersuchte, wie das Biomasseheizwerk am besten erneuert werden kann und wie weit der Netzausbau wirtschaftlich ist. Laut Ingenieur Sellmaier soll ein leistungsstärkerer Hackschnitzelofen in einem Anbau ans Heizwerk untergebracht werden. Der alte Ofen erzeugt 1,4 Megawatt (MW), der neue soll zwei MW schaffen. Beide werden danach parallel betrieben, bis der alte Ofen ganz ausfällt. Der Anbau soll gleichzeitig mit der Vergrößerung des Hackschnitzellagers erfolgen.

Ölkessel im Hallenbad von Immenstadt

Mit der Inbetriebnahme des neuen Ofens könne auch der Ölkessel im Hallenbad abgeschaltet werden, erläuterte Energietechnikerin Köpf. Der Netzausbau soll in den nächsten Jahren vorangetrieben werden – je nachdem wie viele Abnehmer anschließen wollen. Wobei laut Köpf eine Südspange Richtung Engelfeld derzeit nicht wirtschaftlich sei. Demnach hat – nach dem ersten Bauabschnitt – die Altstadt Richtung Berufsschule Vorrang.

Die Kosten für Bauabschnitt eins liegen bei insgesamt sieben Millionen Euro. Sellmaier und Köpf hoffen auf Förderungen von 2,6 Millionen und Anschlussgebühren von 100.000 Euro. Damit blieben bei der Stadt 4,3 Millionen. Den „sportlichen Zeitplan“ erläuterte Bürgermeister Sentner: die nächsten Monate Akquise von Anschlussnehmern; Ausbauplanung bis Juli; Bau- und Fördergenehmigung bis Mai 2023; Ausschreibung bis August und Baubeginn im September 2023; Fertigstellung bis Sommer und Inbetriebnahme September 2024.