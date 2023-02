Immenstadt: So teuer wird das Bauen in Akams

Der Stadtrat regelt die Vergabe der Bauplätze in dem Immenstädter Ortsteil. Empfohlen sind zwischen 300 und 320 Euro pro Quadratmeter.

15.02.2023 | Stand: 18:46 Uhr

20 Grundstücke mit Blick in die Berge zu bezahlbaren Preisen: Das lässt junge Familien hoffen – auch in Zeiten von gestiegenen Zinsen und hohen Baukosten. Allerdings müssten sie dann Immenstädter sein oder zumindest dort einmal gelebt haben. Denn die Stadt will die Bauplätze im Ortsteil Akams in einem Einheimischen-Modell vergeben. Nur vier Grundstücke sollen auf den freien Markt kommen. Bauen könnten die Neu-Akamser voraussichtlich ab Herbst.

