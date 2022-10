Warum wollen Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf ihre Schulen abgeben?

Stadt- und Gemeinderäte votieren dafür, die Trägerschaft an den Landkreis abzugeben. Das Beispiel Oberstdorf zeigt, was das Kommunen eigentlich bringt.

27.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Markt Oberstdorf will das Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium an den Landkreis abgeben. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig beschlossen. Gleichzeitig votierten am Dienstagabend auch die Stadträte in Immenstadt (einstimmig) und Sonthofen (fünf Gegenstimmen) für den Schritt, die weiterführenden Schulen abzugeben (Bericht folgt). Stimmt auch der Kreistag am Freitag zu, übernimmt der Kreis ab 2024 die Sachaufwandsträgerschaft für Realschulen, Gymnasien und die FOS. Die sechs Schulen werden derzeit von rund 3000 Schülern besucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.