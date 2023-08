Streit wegen Kühen in Immenstadt eskaliert - 81-Jähriger verletzt

Immer wieder laufen Kühe vor das Auto eines 81-Jährigen. Dieser beschwert sich beim Besitzer der Tiere, doch der Streit artet aus.

22.08.2023 | Stand: 13:01 Uhr

In Immenstadt ist am Montagmorgen ein Streit zwischen einem Landwirt und einem Autofahrer eskaliert. Dabei wurde der 81-jährige Autofahrer verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach ärgerte sich der 81-Jährige darüber, dass ihm im Bereich eines Feldwegs immer wieder Kühe vor das Auto liefen. Er sprach den 54-jährigen Landwirt darauf an.

Immenstadt: Landwirt schubst 81-Jährigen in Stacheldraht

Doch der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte. Der 54-Jährige schubste den Senior in einen Stacheldraht und beleidigte ihn. Der 81-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu. Der Landwirt muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

