In Immenstadt hat ein Unbekannter Spendendosen der Allgäuer Hilfsorganisation Humedica geklaut. Rund 200 Euro Spenden sind nun weg.

24.12.2022 | Stand: 12:25 Uhr

In einem Verbrauchermarkt in Immenstadt hat ein Unbekannter zwei Spendendosen des Allgäuer Hilfsvereins Humedica geklaut. In den Dosen befanden sich laut Polizei jeweils etwa 100 Euro - damit sind rund 200 Euro an Spenden weg. Der Unbekannte trug ersten Erkenntnissen zufolge grün-blaue Kleidung mit Tarnmuster.

