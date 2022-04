Unbekannter schlägt Frau in Immenstadt ins Gesicht und tritt nach ihr

In einem Park in Immenstadt hat ein Mann eine junge Frau attackiert. Als sie weglaufen wollte, trat er sie. Die Polizei sucht nach Zeugen.

19.04.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Ein Mann hat am Montagabend eine junge Frau in Immenstadt geschlagen und getreten. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Zeugin einen Mann und eine junge Frau, die am Abend auf einer Parkbank vor dem Museum Hofmühle in Immenstadt saßen. Plötzlich schlug der bislang unbekannte Mann der jungen Frau mit der Faust ins Gesicht. Als sie davonlaufen wollte, trat er sie von hinten.

Die Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Streife eintraf, waren die beiden Beteiligten nicht mehr vor Ort. Auch bei der folgenden Suche fanden die Beamten weder die Frau noch den Mann.

Polizei Immenstadt sucht nach dem Täter: So sieht er aus

Nach Angaben der Zeugin ist der mutmaßliche Täter etwa 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er hat laut Polizei eine hagere Statur und dunkle kurze Haare. Er trug weiße Turnschuhe, eine blaue Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke sowie eine Sonnenbrille mit dickem Rahmen. Die Frau ist etwa 20 Jahre alt, hat hüftlange braune Haare und trug eine bunte Bluse.

Die Polizei Immenstadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter und die Geschädigte geben können, sich unter 08323/ 96100 bei der Polizei zu melden.

