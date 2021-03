Immenstadt und Oberstaufen wollen ausgewählte Regionen werden, die testweise öffnen dürfen. Gleichzeitig reagiert die Landrätin auf Kritik der Oberallgäuer SPD.

Immenstadt und Oberstaufen bewerben sich als Corona-Modellregion. Das haben die Bürgermeister Nico Sentner und Martin Beckel am Wochenende mitgeteilt. Ministerpräsident Markus Söder hatte angekündigt, dass in Modellregionen Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie ausprobiert werden sollen. Gleichzeitig fordert die Oberallgäuer SPD, dass dies auch der Landkreis anstreben sollte. Doch Landrätin Indra Baier-Müller kritisiert vielmehr die Staatsregierung, dass zu viele Fragen ungeklärt sind.