Vier Unbekannte schlagen zwei Männer vor dem Gymnasium Immenstadt zusammen und flüchten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

07.01.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger sind in der Nacht auf Samstag am Haupteingang eines Gymnasiums in Immenstadt von vier unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden.

Die beiden Geschädigten befanden sich nach Polizeiangaben nach einem Hallenturnier vor dem Eingang zum Gymnasium, als die vier Täter auftauchten. Sie schlugen und traten die beiden gegen Kopf, Bauch und Beine und flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer 08323/96 100.

