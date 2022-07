Immenstadt: Was ist machbar bei der Hofgarten-Stadthalle?

Immenstädter Stadtrat gibt Studie bei FG Architekten aus Sonthofen in Auftrag. Die sollen nach Asbest-Belastung klären, was besser ist: Neubau oder Sanierung.

24.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wohin geht der Weg beim Hofgarten in Immenstadt: Neubau oder Sanierung, wie hoch sind die jeweiligen Kosten und wie kann der gegenüberliegende Parkplatz Bauhofinseln miteinbezogen werden? Dazu soll eine Machbarkeitsstudie Antworten geben und Basis für weitere Entscheidungen sein. Der Stadtrat Immenstadt vergab dafür jetzt einstimmig den Auftrag über 79.000 Euro an das Architekturbüro Fischer und Gibbesch in Sonthofen.

Die FG Architekten setzten sich gegen zwei andere Architekturbüros durch, die ebenfalls Angebote auf die Ausschreibung eingereicht hatten. Wie Bauamtsleiter Christoph Wipper erläuterte, erhielten die Angebote nach verschiedenen Bewertungskriterien Punkte: fachliche Qualität des Büros, Planungskonzept, Projektabschätzung, Ortskenntnis, bereits geleistete Planungen in dem Gebiet und Kosten. Das Sonthofer Büro habe am besten abgeschnitten. Es soll in den nächsten Monaten die Machbarkeitsstudie erstellen, „dessen Ergebnis wir noch in diesem Jahr vorstellen wollen“, sagte Wipper.

Hohe Förderungen für eine Sanierung

Und was soll die Machbarkeitsstudie beleuchten? Dazu gab es bereits bei der Bürgerinformation und den Diskussionen im Stadtrat Aufschluss. So erhoffen sich Verwaltung und Stadträte Antworten auf die Frage: Was besser ist – Neubau oder Sanierung, wobei die Kostenfrage eine große Rolle spielt. Für die Sanierung von Stadthallen gibt es mittlerweile hohe Förderungen, sagte Bürgermeister Nico Sentner, für einen Neubau nicht. Deshalb gelte es, auch die Zuschüsse abzuklären. Zudem sei die benötigte Hallengröße wichtig oder welche weiteren Nutzungen in dem Gebäude sinnvoll und möglich sind, woraus sich dann der zusätzliche Raumbedarf ergibt.

Auf die Frage von Stadtrat Johann Lochbihler (Grüne), was denn überhaupt das Ziel sei, antwortete Sentner: „Natürlich ist eine Stadthalle das Ziel. Aber ansonsten ist alles offen.“ Auch beim genauen Standort des Gebäudes sei noch nichts festgelegt – falls es zu einem Neubau komme – weil auch die Bauhofinsel in das Projekt einbezogen ist.

Und was passiert bis die Studie vorliegt? „Wir wollen keine Zeit verlieren“, sagte der Bürgermeister zu bereits laufenden Untersuchungen. So wird derzeit die gesamte Schadstoffbelastung in dem Gebäude überprüft. Es könnte ja neben der bereits festgestellten Asbest-Belastung, die zur Schließung der Stadthalle führte, noch weitere Schadstoffe geben. Außerdem ermittelt aktuell die Beratungs- und Management GmbH Cima den Bedarf für die Stadthalle. So werden bei potenziellen Nutzern die benötigten Besucherplätze nachgefragt. Und es werden andere Hallenstandorte in umliegenden Orten oder in Städten vergleichbarer Größe miteinbezogen.

Besucherzahlen in Immenstadt gesunken

Wie es mit dem Bedarf aussieht, zeigen nach Ansicht von Hannes Blaschke (FW) die Belegungszahlen früherer Jahre. Die hatte bereits die Stadtverwaltung ermittelt:

: Die Besucherzahlen und die Belegungstage im Immenstädter Hofgarten sind in den vergangenen Jahren stark gesunken – 2017 war die Halle an 176 Tagen belegt, 2019 nur noch an 135 Tagen. Über ein Drittel der Belegungen brachten zudem keine Einnahmen. Nur 4 Prozent der Veranstaltungen von 2009 bis 2019 hatten über 800 Besucher, 2 Prozent 700 bis 800, 4 Prozent 600 bis 700 und 6 Prozent 500 bis 600. Bei 84 Prozent der Veranstaltungen reichte eine Hallengröße bis zu 500 Plätzen, bei 74 Prozent bis 400 Plätze. Defizit: Die Stadt verzeichnete in den Jahren von 2009 und 2019 für den Hofgarten ein durchschnittliches Defizit von 300.000 Euro im Jahr. Dabei schwankten die allermeisten Zahlen zwischen 247.500 Euro und 360.000 Euro.

