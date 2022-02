Immenstadt: Wenn der Baggerfahrer feinfühlig einen "Engel" abreißt

Ehemaliger Traditionsgasthof in Immenstadt wird abgebrissen. Dabei geht der Abbruch-Trupp ganz behutsam vor und sortiert die verschiedenen Materialien.

18.02.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Wer denkt, ein Hausabbruch ist eine grobe Sache, sollte dem Abriss des „Engels“ in Immenstadt zuschauen. Dort bewies Baggerfahrer Bruno Huber vergangene Woche, wie feinfühlig er mit seinem schweren Gerät umzugehen weiß.

„Bruno Huber ist einer unserer besten Baggerführer“, sagt der zuständige Bauleiter Christian Immler von der Firma Max Wild, die den Abbruch verantwortet. Denn heutzutage müssten bei einem Abbruch die verschiedenen Materialien voneinander getrennt werden: Beton, Ziegel und Mauerwerk, Holz, Schrott, gipshaltige Teile, Kabel oder Glaswolle. So zog Baggerführer Huber mit seinem großen Greifer auch kleine Holzteile und einzelne Kabel filigran aus dem Schutt.

Bilderstrecke

Engel Abbruch

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Stein für Stein wird der "Engel" kleiner. Bild: Franz Summerer Stein für Stein wird der "Engel" kleiner. Bild: Franz Summerer 1 von 16 Bild: Franz Summerer Bild: Franz Summerer

„80 Prozent eines Hausabbruchs macht die Sortierarbeit aus“, sagt Bauleiter Immler. Nach dem Motto „Verwertung vor Deponie“ werden die Stoffe – soweit möglich – recycelt, erläutert Immler. Beispielsweise Ziegel und Beton – von denen insgesamt 3500 bis 4000 Tonnen anfallen – werden am Baustoff-Recyclingplatz von Wild in Kempten zerkleinert und danach als Unterbau von Straßen wieder verwendet. Ein solcher Abbruch wie beim Traditionsgasthof Engel dauert im Schmit laut Immler vier Wochen und kostet in der Regel an die 60.000 Euro.