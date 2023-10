Immenstadt will die Mittelschule für 20 Millionen Euro ausbauen

Die Stadt Immenstadt plant die Sanierung mit Teilneubau für die kommenden Jahre. Gebäude sind teils über 65 Jahre alt. Eine „Übergangsschule“ ist in Containern.

04.10.2023 | Stand: 18:55 Uhr

Das nächste Großprojekt in der Stadt Immenstadt steht an: die Sanierung mit Teilneubau der Mittelschule. Im Stadtrat wurde dazu die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Unzeitig vorgelegt und über die Finanzierung gesprochen. Neben den geschätzten Baukosten von 17,5 Millionen Euro kommen noch die Ausgaben für die Auslagerung der Schülerinnen und Schüler in Container mit 3,2 Millionen hinzu. Damit summiert sich das gesamte Projekt auf über 20 Millionen Euro.

