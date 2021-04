Immenstadt will im Sommer einen Intensiv-Schwimmkurs anbieten

Corona hat das Schwimmtraining für Kinder verhindert. Damit Grundschüler sicherer im Wasser werden, will Immenstadt den Schwimmunterricht finanziell fördern.

22.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Schwimmvereine, Wasserwacht und Lehrer warnen immer wieder davor: Weil es wegen Corona keine Schwimmkurse gibt, steigt die Gefahr, dass Kinder nicht mehr ausreichend Schwimmen lernen und womöglich beim Baden ertrinken. Das will die Stadt Immenstadt verhindern. Die Stadträte diskutierten jetzt im Hauptausschuss, einen Schwimmunterricht für Grundschüler anzubieten und diesen auch finanziell zu fördern. Manche plädierten sogar dafür, die Schwimmkurse kostenlos zu machen. In den Monaten Juni und Juli sollen so über 100 Kinder in Intensiv-Kursen, die zwei Wochen dauern, das Schwimmen erlernen. Vorausgesetzt das Immenstädter Freibad – oder sogar das Hallenbad – darf in diesen Monaten öffnen.