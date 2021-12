Bisher befand sich die Tourist-Info in Immenstadt-Bühl. Jetzt sollen Touristen und Einheimische eine zweite Anlaufstelle in der Innenstadt bekommen.

18.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Braucht es in Immenstadt eine Touristinformation im Zentrum? So wie in Oberstdorf, Hindelang, Sonthofen oder Oberstaufen? Die große Mehrheit des Stadtrats und die Immenstädter Geschäftswelt sagt „Ja“. Im Stadtrat wurde am Donnerstag der neue Standort vorgestellt: Die Touristinfo soll in der früheren St. Martin-Apotheke auf dem Bräuhausplatz unterkommen. Geplanter Eröffnungstermin ist nächsten Sommer.