Immenstadts Bürgermeister fordert wieder Hilfe vom Staat wegen der Corona-Krise

Nach einer Steuerschätzung schlägt Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner Alarm und fordert Unterstützung vom Staat. Worum es konkret geht.

12.06.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Der Stadt Immenstadt fehlen in diesem Jahr über 2,8 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Und in den nächsten Jahren werden die Ausfälle sogar noch größer: 2022 sind es voraussichtlich 3,5 Millionen und in den Folgejahren über drei Millionen. Geld, das für Pflichtaufgaben der Stadt benötigt wird – für den Bau von Kindergärten, Digitalisierung der Schulen oder Investitionen in den Gebäudeunterhalt. Deshalb appelliert Bürgermeister Nico Sentner in einem Schreiben an die Allgäuer Abgeordneten „sich im Bundestag und Landtag für eine Kompensation der Steuermindereinnahmen einzusetzen“. (Lesen Sie auch: Überschuldete Menschen: Welche Fälle es im Oberallgäu gibt)

Immenstadts Bürgermeister: "Wir würden zu kurzfristigen Sparmaßnahmen gezwungen, die auf lange Sicht unserer Stadt Schaden zufügen"

„Ohne schnelle Hilfe von Bund und Land wird bei uns der Rotstift herrschen. Wir würden zu kurzfristigen Sparmaßnahmen gezwungen, die auf lange Sicht unserer Stadt Schaden zufügen“, appelliert Sentner an die Abgeordneten um Unterstützung. Keine Option sei es, Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung oder Schulausbau aufzuschieben. Den anderen Kommunen im Oberallgäu dürfte es ähnlich ergehen. Sentner schließt sich daher der Forderung des Deutschen Städtetags an: Bund und Länder sollten auch in diesem und dem kommenden Jahr – wie in 2020 – gemeinsam dafür sorgen, „dass die kommunalen Investitionen stabil bleiben“.

Nicht mal auf den kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) können die Immenstädter hoffen

Wie der Städtetag bezieht sich der Immenstädter Bürgermeister auf die letzte Steuerschätzung vor Corona. So war Kämmerin Franziska Lorenz im Oktober 2019 noch von Gewerbesteuer-Einnahmen von 6,8 Millionen Euro für 2021 ausgegangen. Im Mai dieses Jahres rechnet sie dagegen nur mit 5 Millionen an Einnahmen, die heuer einlaufen. Beim städtischen Anteil an der Einkommenssteuer der Bürger beträgt das Minus 900 000 Euro. Nicht mal auf den kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) können die Immenstädter hoffen. Im Gegenteil, sagt Sentner: „Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen um 2,19 Millionen Euro.“ Ohne Unterstützung von Bund und Ländern müsse die Stadt entscheiden, „welche dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen verschoben oder gar ganz aufgegeben werden müssen.“

