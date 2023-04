Immenstädter Langlauftalent Simon Jung: Vom Spaß angetrieben

Simon Jung gehört zu den größten Langlauf-Talenten seines Jahrgangs. Nach großem Erfolg bei der Junioren-WM, muss sich er sich im Winter bei der U23 beweisen.

20.04.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Die Junioren-WM in Whistler war für mich etwas ganz Besonderes“, schwärmt Simon Jung. Zum ersten Mal war der 19-jährige Immenstädter in Übersee, für ihn war alles neu. „Man kannte die Videos von Olympia 2010 und weiß dann, dass man auf den gleichen Strecken unterwegs ist, wie die Olympiateilnehmer damals. Das ist schon faszinierend.“ Besonders „cool“ empfand es Jung, dass er dieses besondere Erlebnis mit Robin Fischer und Elias Keck (beide TSV Buchenberg) teilen konnte. Die drei Allgäuer gehören der gleichen Trainingsgruppe an und zählen im Langlauf zu den größten Talenten ihres Jahrgangs.

"SC Immenstadt hat das toll gemacht" - Jung erinnert sich an seine Anfänge

Die Liebe zum Sport wurde Simon Jung bereits in die Wiege gelegt, denn seine Eltern waren beide sportlich aktiv, wenn auch nicht im Profi-Bereich. Handball, Bergtouren und Radeln gehörte für ihn aber schon von Kindesbeinen an einfach dazu. Als seine Mutter einen Langlaufkurs besuchte, wollte sich der damals Achtjährige auch auf den dünnen Brettern im Schnee versuchen und fand gleich Gefallen. Kurz darauf schloss er sich der Langlaufabteilung des SC Immenstadt an, wo sein sportliches Faible noch mehr gepusht wurde: „Der SC Immenstadt hat das toll gemacht. Im Training war anfangs alles spielerisch und damit ein toller Einstieg für uns Kinder“, erinnert sich der 19-Jährige und zollt den Verantwortlichen seines Heimatklubs großes Lob.

Am Ende seines ersten Trainingsjahrs durfte er bereits bei der Clubmeisterschaft antreten. Die genaue Platzierung hat er zwar nicht mehr im Kopf, „vom Ergebnis ist es aber glaube ich gar nicht so schlecht gewesen“, mutmaßt Jung und ergänzt: „Es war auf jeden Fall ein cooles Rennen. Ein Massenstart gegen meine Trainingskollegen und dann im Pulk auf die zwei Kilometer Runde.“ Erfahrungen, die seine Vorliebe fürs Langlaufen noch weiter vertieften.

Langlauftalent Simon Jung: "Schön, dass ich mich in der Natur bewegen kann"

Regelmäßiges, konsequentes Training gehörte für ihn daher schon früh dazu, daher freute er sich, als die Übungseinheiten im höheren Jahrgang immer professioneller und damit intensiver wurden. Ob sein Talent schon früh entdeckt wurde, vermag Jung nicht zu sagen, denn sportliche Erfolge waren für ihn nicht das Hauptaugenmerk. Den Reiz, den das Langlaufen auf ihn ausübt, definiert er komplett anders: „Das Training macht mir Spaß. Ich sehe, dass es was bringt, ich kann mich verbessern, es ist abwechslungsreich und beim Langlaufen selbst ist es schön, dass ich mich in der Natur bewegen kann.“

Mit zunehmendem Alter, vor allem als er mit 16 Jahren in den NK2-Kader des Deutschen Skiverbands berufen wurde, war es für den damaligen Gymnasiasten „schon stressig“, Schule und Sport zu vereinbaren. Obwohl das Gymnasium in Immenstadt ihn bestmöglich unterstützte, wechselte er nach der zehnten Klasse aufs Sportgymnasium Oberstdorf. „Das war absolut die richtige Entscheidung, denn dort konnte ich die letzten zwei Jahre auf drei strecken. Der komplette Stundenplan ist auf uns Sportler abgestimmt, sodass ich freitags keinen Unterricht hatte und im letzten Jahr sogar freitags und montags keine Schule und so auch mehr Zeit fürs Training, was mir wichtig war.“

Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr: "Langlaufen als Beruf"

Im vergangenen Jahr machte Simon Jung sein Abitur und verwirklichte sich danach mit der Aufnahme bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr einen Traum. „Es ist cool, Langlaufen als Beruf zu haben“, schwärmt er, räumt aber auch ein, dass er viel Glück hatte, weil in seinem Abschlussjahr gerade viele Stellen zur Verfügung standen. Die Anzahl der freien Plätze ist nämlich von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich.

Aktuell konzentriert sich der 19-Jährige voll auf den Sport. Das soll sich aber bald ändern. Im Hinblick auf ein zweites, berufliches Standbein, das er sich aufbauen möchte, plant er nämlich die Aufnahme eines Studiums. In welche Richtung das gehen soll, hat er allerdings noch nicht entschieden. Schon jetzt merkt Jung allerdings, dass die Qualität einer richtigen Vorbereitung als Vollzeit-Sportler eine ganz andere ist.

Rückblick auf gelungene Saison: Zweiter beim Conti-Cup in Oberstdorf, Sechster im 20-Kilometer-Massenstart bei der Junioren-WM

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Jung kann heuer zufrieden auf eine gelungene Saison zurückblicken, in der es etliche Höhepunkte zu feiern gab. Beim Conti-Cup in Oberstdorf sprintete er auf Platz zwei, in Campra (Schweiz) landete er mit Rang drei im Sprint ebenfalls auf dem Treppchen und bei der Junioren-WM im kanadischen Whistler stand ein hervorragender sechster Platz im 20-Kilometer-Massenstart zu Buche. Eigentlich peilte der Immenstädter in seiner Paradedisziplin, dem Sprint, eine Halbfinal-Teilnahme an, was aber nicht klappte. Umso schöner war für ihn dann der Erfolg auf den 20 km.

„Ich bin mit der WM definitiv zufrieden und sehr glücklich, weil das Ergebnis nicht zu erwarten war“, strahlt er. Dass er von Kanada abgesehen von einem Ausflug in den Ortskern von Whistler nichts mitbekommen hat, stört ihn da ganz und gar nicht. Sein Fokus lag schließlich auf den Rennen.

Simon Jung: "Ich werde nicht allzu viele Chancen bekommen"

Im kommenden Winter werden die sportlichen Hürden für Simon Jung um einiges größer, dann zählt er zur U23 und muss sich im neuen Konkurrentenfeld beweisen. Das große Ziel hat er aber bereits vor Augen: „Eine Teilnahme bei der U23-WM wäre genial, aber es wird sehr schwer, mit all den Älteren mitzuhalten.“ Obwohl er immer weiter denkt, will er sich Schritt für Schritt in die angepeilte Richtung arbeiten. Einen Vorteil sieht er in der Trainingsgruppe, bei der er sich mit den Weltcup-Athleten vergleichen kann. „Wenn man sich an solchen Größen orientieren kann, motiviert das. Für mich kommt es vor allem auf einen guten Saisoneinstieg an. Bei den Rennen im Conti-Cup muss ich richtig performen. Ich werde nicht allzu viele Chancen bekommen. Es ist aber natürlich schwer, sich auf Anhieb durchzusetzen“, sagt Simon Jung und verweist auf die insgesamt nur sechs Plätze, die für drei Jahrgänge zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch: Nach WM-Bronze: Was der Bundestrainer dem Isnyer Friedrich Moch noch zutraut