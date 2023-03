Immenstädter Stadtrat diskutiert: Bald Partnerschaft mit einer US-Stadt?

Immenstädter Stadträte diskutieren kontrovers über eine Partnerschaft zu Newark. Auslöser ist ein Antrag der CSU wegen der gemeinsamen Verbindung zu Fidel Schlund. Das schmeckt Stadträtinnen von Grünen und SPD gar nicht.

27.03.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Macht eine Partnerschaft mit einer Stadt in den USA Sinn? Darüber führte der Sozialausschuss des Immenstädter Stadtrats eine kontroverse Diskussion. Auslöser dafür war der Antrag der CSU-Fraktion, eine Städtepartnerschaft mit Newark im Bundesstaat New Jersey einzugehen. Denn dort ist Fidel Schlund begraben. Der Immenstädter Freiheitskämpfer und Unternehmer war 1853 mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Der CSU-Antrag verärgerte allerdings Stadträtinnen von Grünen und SPD. Denn das Ganze hat eine Vorgeschichte.

Die Vorgeschichte: Wie mehrmals berichtet, gehörte der Unternehmer Fidel Schlund zu den treibenden Kräften der Demokratiebewegung in Bayern

Schlund ist nach Ansicht von Stadtarchivar Gerhard Klein Immenstadts berühmtester Sohn. Weil ihn in der Stadt aber kaum jemand kennt, sollte ein Platz nach ihm benannt werden. Der zunächst von der Stadtrats-Mehrheit favorisierte große Landwehrplatz wurde nach dem Widerstand der Anlieger und mit Unterstützung von CSU-Stadträten doch kein „Fidel-Schlund-Platz“. Stattdessen erhielt der namenlose Platz vor dem Literaturhaus diesen Titel.

Der Platz: Heuer soll der etwas karge Bereich vor der Stadtbibliothek kräftig verschönert werden. 140.000 Euro sind dafür laut Bürgermeister Nico Sentner vorgesehen – für einen überdachten Aufenthaltsbereich, Bepflanzungen, Fahrrad-Abstellanlage und Kunst.

Die Debatte: Bisher hat Immenstadt Partnerschaften mit den Städten Wellington (England) und Lillebonne (Frankreich). Durch die Städtepartnerschaft mit Newark soll laut CSU-Antrag Fidel Schlund „in besonderer Weise ausgezeichnet werden“. Schüleraustausche könnten „die Beziehungen zwischen den demokratischen Gesellschaften in Deutschland und den USA“ stärken.

Stadträtinnen der Grünen und der SPD sehen Partnerschaft mit der US-Stadt Newark kritisch

Aber gerade solche Austausch-Aktionen stellten Tina Thaqi und Barbara Holzmann (Grüne) sowie Vera Huschka (SPD) infrage: „Viel zu teuer – das können sich die Eltern der Schüler gar nicht leisten“, war ihr Argument. So könne eine Partnerschaft nicht mit Leben erfüllt werden. Hinzu käme „der schlechte ökologische Fußabdruck durch die Flüge“. Überhaupt wunderten sich alle drei darüber, dass die CSU-Räte sich jetzt so für das Ansehen von Schlund einsetzten, wo sie doch damals den prominenteren Landwehrplatz als Namensgeber „mit allen Mitteln verhindert“ hätten. „Schlechtes Gewissen oder späte Einsicht?“, fragte Thaqi. Huschka empfand den Antrag gar als „dreist“. Außerdem würden die Nachfahren Schlunds „gar nicht mehr in Newark wohnen“, und „die 53 Prozent Afroamerikaner, die dort leben, können mit Fidel Schlund doch sowieso nichts anfangen“, sagte Huschka.

Siegfried Zengerle ( CSU) verstand wiederum „die Angriffe nicht“. Er selbst „schätze Schlund sehr“. Und die CSU habe damals „in keiner Weise die Ehrung Schlunds infrage gestellt, sondern nur den Platz“.

Der Kompromiss: Die anderen Stadträte und Bürgermeister Nico Sentner gaben sich Mühe, den Streit zu schlichten. Sie schlugen einen Kompromiss vor, dem Zengerle sofort zustimmte, und dem sich der ganze Ausschuss anschloss: So sollen zur Einweihung des neugestalteten Fidel-Schlund-Platzes die Nachfahren Schlunds und eine Delegation aus Newark eingeladen werden. Die Einweihung werde laut Sentner aber erst nächstes Jahr erfolgen.

