Immer mehr Mädchen kommen ins Jugendhaus Immenstadt

Das Jugendhaus Immenstadt hat wieder eine weibliche Mitarbeiterin. Was das für die Jugendlichen bedeutet und warum das frühere Rainbow jetzt „Time Out“ heißt.

31.10.2022 | Stand: 18:59 Uhr

Das Jugendhaus in Immenstadt hat eine neue Mitarbeiterin: Agnes Stache (26) betreut dort seit April gemeinsam mit Claus Alberti die Jugendlichen. Das schlägt sich auch bei den Besucherinnen nieder: Seither kommen mehr Mädchen ins Jugendhaus, zeigt sich im Jahresbericht. Außerdem wurde ein neuer Name für die Einrichtung gefunden: Das frühere Rainbow heißt jetzt „Time Out“.

Agnes Stache stammt aus Mindelheim und wohnt in Blaichach. Die 26-Jährige ist gelernte Jugend- und Heimerzieherin und studiert derzeit noch Soziale Arbeit, parallel zu ihrer Tätigkeit im Jugendhaus. Mit dem Studium wird sie nächsten Mai fertig. „Gerade für jüngere Mädchen ist es besser, eine Frau als Ansprechpartnerin zu haben“, zieht sie eine Zwischenbilanz zu dem halben Jahr, in dem sie im Time Out arbeitet.

Das städtische Jugendhaus in Immenstadt wird als einziges in der Region von einem privaten Anbieter gemanagt. Seit 2020 hat die Leitung die „Soviko“ GmbH, ein Träger der freien Jugendhilfe aus Dillingen. Geschäftsführer von Soviko (von: sozial visionär kompetent), Matthias Grätsch, und Agnes Stache legten im Sozialausschuss des Stadtrats den Jahresbericht 2021 vor, den Claus Alberti verfasst hatte.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Demnach war auch im vergangenen Jahr noch eine Unsicherheit bei den Jugendlichen wegen der Corona-Pandemie „deutlich bemerkbar“. Spürbar sei aber auch „der Wunsch nach Veränderung, nach einem neuen Jugendhaus“ gewesen. Laut Alberti wollten die jungen Leute „weg von dem Assi-Image“ und wählten deshalb auch mehrheitlich einen neuen Namen fürs Jugendhaus: „Time Out“. Weiter bedient wurden – wie im ersten Corona-Jahr 2020 – die Sozialen Netzwerke, das Krisentelefon und der direkte Kontakt zu den Jugendlichen zuhause.

Lesen Sie auch

Erschreckende Zahlen Mehr Schüler im Corona-Jahr 2021 an Depressionen erkrankt

Im Jahresbericht gibt es auch eine aktuelle Besucherauswertung. Im Schnitt kommen 160 Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahre als Stammbesucher ins Time Out, vor allem aus Immenstadt und den Ortsteilen. Gelegentliche Besucher seien es 54. Die Hauptgruppe bestehe aus den 15- bis 20-Jährigen, also von Pubertät bis Volljährigkeit. Bei den 12- bis 14-Jährigen überwiegen die Mädchen, in höheren Alter sind es dann mehr Buben und junge Männer.

Neue Projekte für das Jugendhaus Immenstadt

In den nächsten Monaten hat das Jugendhaus-Team mehrere Projekte und Aktionen vor: Dazu gehören Re- und Upcycling, Workshops wie Deeskalation, Gewaltprävention, Nähen und Bewerbungstraining, Bau eines Ruheraums sowie weitere Renovierung, Streichen und Gestaltung der Räume. Fester Termin sei mittlerweile der Frischkochtag. Nächstes Jahr steht die Feier „40 Jahre Jugendhaus in der alten AOK“ mit einem Tag der offenen Tür an.

Außerdem will das Team „Schutzinseln in der Stadt“ schaffen. So sollen Geschäfte, Rathaus, Tourist-Info oder Cafés jüngeren Jugendlichen Schutz bieten, wenn sie möglicherweise Ärger mit älteren haben, und das mit einem Aufkleber an der Tür zeigen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 14.30 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr.

Lesen Sie auch: Neues Hotel eröffnet weitere Chancen für Bühl