Immer mehr Tiere in der Tierklinik Blaichach

Finder bringen Vögel, Füchse oder Rehkitze in die Oberallgäuer Tierklinik, wo gerade das Bein eines Reihers operiert wurde. Dringend gesucht sind Pflegestellen.

Ein Graureiher wurde vor kurzem in der Tierklinik in Blaichach operiert. Das Tier wurde auf einer Straße am Tannachwäldchen in Sonthofen gefunden – es konnte nicht mehr stehen oder gar fliegen. Die Finder brachten es in die Tierklinik nach Blaichach. Kein Einzelfall – im Gegenteil: „Die Tierklinik wird im Moment mit Wildtieren überflutet“, sagt Tierärztin Dr. Sara Lumnitz.

Der junge Graureiher, auch bekannt als Fischreiher, wurde in der Tierklinik untersucht. „Auf dem Röntgenbild haben wir gesehen, dass sich das Tier den Oberschenkel gebrochen hat. Wir haben eine Platte eingesetzt, jetzt geht es dem Jungtier immer besser“, sagt Tierärztin Lumnitz.

Zusammen mit ihrem Team der Tierklinik in Blaichach, ist sie in den vergangenen Wochen die Anlaufstelle für jede Menge gefundene Wildtiere. Angefangen von kleinen Babyfüchsen, die am Straßenrand gefunden werden, oder Rehkitzen und Bibern bis zu einer großen Anzahl an Vögeln bringen derzeit viele Menschen Wildtiere in die Oberallgäuer Klinik.

Viele Tiere müssten gar nicht in die Klinik

„Dabei bringen uns viele Leute Tiere, die eigentlich nicht in die Klinik müssten“, sagt Lumnitz. Denn immer wieder komme es vor, dass Wanderer oder Passanten ein Tier liegen sehen „und denken, es sei verletzt, was aber oft nicht so ist.“ Gerade Jungtiere sollten gar nicht angefasst werden, auch wenn sie noch so hilflos aussehen. Wegen der Flut an Wildtieren schlägt jetzt auch der Tierschutzverein Sonthofen Alarm. „Wir sind an unsere Belastungsgrenze. Wir bekommen immer mehr Anrufe von Leuten, die Tiere finden und denken, sie seien verletzt“, erklärt Stephanie Schwarz vom Tierschutzverein. Um junge oder verletzte Wildvögel gut versorgen zu können, benötigt man dringend Pflegestellen für die Tiere.

„Zieheltern“ sollen sich melden

Der Tierschutzverein Sonthofen startete deshalb einen Aufruf: Gesucht werden aktuell Bürger mit Zeit, die sich um die Aufzucht und Pflege, bis hin zur Auswilderung der Tiere kümmern. Volieren, Käfige und Futter werden laut Schwarz zur Verfügung gestellt und die „Zieheltern“ eingelernt.

