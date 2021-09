Fünf Menschen haben eine Impfaktion des Landkreises Oberallgäu in Sonthofen gestört. Sie versuchten, mit den Mitarbeitern zu diskutieren und beleidigten sie.

17.09.2021 | Stand: 17:08 Uhr

Eine Impfaktion in Sonthofen auf dem Parkplatz eines Supermarktes haben am Freitagnachmittag fünf Menschen gestört. Die Personen im Alter zwischen 28 und 64 Jahren versuchten, während des laufenden Impfbetriebs die Mitarbeiter in Diskussionen zu verwickeln.

Fünf Menschen stören Impfaktion in Sonthofen: Polizei erteilt Platzverweis

Die Polizei erteilte den Störenfrieden einen Platzverweis und ermittelt nun, da es zu mindestens einer Beleidigung gegenüber den Mitarbeitern des Impfteams gekommen war.

