Impfaktion: Zusätzliche Dosen finden in Kempten reißenden Absatz

AstraZeneca wird in Deutschland nur noch an über 60-Jährige verimpft. Diskussionen um den Impfstoff und um Hirnvenenthrombosen, die vereinzelt auftreten können (insbesondere bei Frauen unter 60) sorgten dafür, dass mancher seinen Impftermin mit AstraZeneca absagte. Bei einer Impf-Sonderaktion in Kempten ist das aber nicht so.