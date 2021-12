Wieder Impfpass-Fälschung im Allgäu aufgeflogen

Wieder ist ein gefälschter Impfpass im Allgäu aufgetaucht. Ein Mann wollte sich mit dem Fake-Dokument ein digitales Impfzertifikat holen.

31.12.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 51-jähriger Mann seinen Impfnachweis in einer Apotheke digitalisieren lassen, berichtet die Polizei. Die Die Mitarbeiterin der Apotheke hatte allerdings Zweifel an der Echtheit des Impfpasses und verständigte die Polizei. Lesen Sie auch: Falsche Impfpässe ausgestellt? Ermittlungen gegen Ärztin aus Ingolstadt

Sonthofen: Impfpass gefälscht, Polizei ermittelt

Die Beamten stellten ebenfalls Ungereimtheiten in dem Nachweis fest. Sie stellten den Impfpass sicher und ermitteln nun wegen Urkundenfälschung.

