Frau rastet bei Impfpasskontrolle in der Alpsee Bergwelt aus

Bei einer Impfpasskontrolle in der Alpsee Bergwelt bei Immenstadt ist eine Frau aggressiv geworden. Sie zerstörte eine Plexiglasscheibe.

07.02.2022 | Stand: 14:01 Uhr

Eine noch unbekannte Frau ist am Sonntagmittag in der Alpsee Bergwelt in Immenstadt aggressiv geworden. Wie die Polizei mitteilte, sollte die Frau für eine Bahnfahrt ihren Impfnachweis und ihren Personalausweis vorzeigen.

Diese Aufforderung machte die Frau wütend und sie zerschlug mit einem Schlag die Plexiglasscheibe im Kassierbereich. Danach sei sie zu ihrem Auto gelaufen und weggefahren. Laut Polizei konnte sich ein Zeuge das Autokennzeichen notieren. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun.

