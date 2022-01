„Ich zahle lieber 3600 Euro Strafe“ - nicht alle Walsertaler begrüßen Impfpflicht

In Österreich müssen sich ab Februar alle Bürger ab 18 Jahren immunisieren lassen. Ein Großteil der Walsertaler begrüßt den Beschluss. Es gibt aber auch Kritik.

28.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Nicht nur im Oberallgäu, sondern auch im Kleinwalsertal gehen seit mehreren Wochen und Monaten Bürger auf die Straße, um gegen die Coronaverordnungen zu demonstrieren. Doch Österreich ist bereits einen Schritt weiter und hat als erstes EU-Land eine Corona-Impfpflicht beschlossen, die am 1. Februar für alle ab 18 Jahren in Kraft tritt. Eine Milliarden-Lotterie soll die Impfskeptiker überzeugen. Wer sich weigert, muss von Mitte März an mit Geldstrafen bis zu 3600 Euro rechnen. Viele Walser befürworten die Impfpflicht. Doch es gibt auch Widerspruch.