Nachricht sorgt bei vielen Oberallgäuern für Enttäuschung. In den Rathäusern gibt es nur wenig Verständnis, vor allem weil das Angebot gut angenommen wurde.

03.05.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Nachdem die dezentralen Erstimpfungen gegen das Corona-Virus im Landkreis Oberallgäu und in Kempten – etwa in Impfbussen oder Gemeindesälen – vorerst gestoppt wurden, ist bei manchem die Enttäuschung groß. Landrätin Indra Baier-Müller hatte am Donnerstag die Bürgermeister informiert, dass die Staatsregierung umsteuert . Hintergrund: Den Impfzentren steht weniger Impfstoff zur Verfügung als gedacht.