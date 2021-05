In Blaichach kommen vier Lämmer auf einen Schlag zur Welt

Eines von den kleinen Schafen zieht die Tierarzthelferin Barbara Mägdefrau jetzt mit der Flasche groß. Das Mutterschaf kann dem Kleinen keine Milch geben.

Klein, flauschig und zuckersüß: Gleich vier kleine Lämmchen sind vor einer Woche im Blaichacher Ortsteil Bihlerdorf zur Welt gekommen. Zwei Weibchen und zwei Männchen hat das Mutterschaf geboren. Angenommen hat es allerdings nur drei Tiere. Vermutlich reicht die Milch der Mutter nicht für alle vier, sagt Barbara Mägdefrau. Jetzt zieht die Tierarzthelferin das kleine Lamm mit der Flasche groß.

„Es lebt zwar zusammen mit der Mutter und den Geschwistern im Gehege, es wird aber von mir per Hand aufgezogen“, erklärt die 24-Jährige. Die Tierarzthelferin war selbst überrascht, als sie von der Arbeit auf den Hof ihrer Eltern kam. „Wir haben jetzt schon seit vielen Jahren Schafe. Zwillinge und Drillinge hatten wir schon oft, aber Vierlinge sind schon etwas Besonderes. Ich kam gerade vom Arbeiten nach Hause und schon standen sie da“, erzählt Mägdefrau.

Die Milch reicht wohl nur für drei

Täglich steigt die gelernte Tierarzthelferin mit ihrem pinken Overall in das Gehege. Sobald sie sich auf den Boden kniet, rennen ihr die Vierlinge entgegen – noch wacklig, aber freudestrahlend. Doch die Flasche bekommt nur eines der Tiere. Normalerweise kann ein Mutterschaf zwei oder auch drei Lämmer mit ihrer Milch versorgen, doch in diesem Fall reicht die Milch wohl nicht aus.

„Das Lämmchen bekommt ganz normale Kuhmilch, die anfangs etwas verdünnt wurde. Wir müssen halt schauen, wie sich das Schaf entwickelt“, sagt die 24-Jährige. Ohne die Handaufzucht von Barbara Mägdefrau wäre ein Überleben für das kleine Lamm wohl unmöglich. Doch jetzt entwickle sich das verstoßene Tier ebenfalls prächtig. Wenn die Tiere dann größer sind, kommen sie zu den anderen Schafen auf die Wiesen rund um Bihlerdorf.

Aktuell toben die Vierlinge aber noch etwas unsicher zusammen mit anderen Lämmern in einem Gehege bei Bilherdorf. Eine Attraktion ist es allemal, der Stall liegt direkt an einer Straße. „Viele halten an und machen Fotos. Gerade für Kinder ist es eine Attraktion“, sagt Mägdefrau.

