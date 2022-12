In der Fiskina bringen Hedwig Roth, die Vivid Curls und Martina Noichl besinnliche Lieder. Eigentlich bedienen die Musikerinnen aber ganz unterschiedliche Genres.

Die Flocken, die in der „Schneeflockennacht“ in der voll besetzten Fischinger Fiskina herabschwebten, waren warm und hüllten die Besucher in einen Mantel aus Poesie und Menschlichkeit. Die „Vivid Curls“ zusammen mit Jodlerin Hedwig Roth und Martina Noichl (Harfe) schafften es, Werte spürbar zu machen, von denen in dieser Zeit mal wieder viel geredet wird, die aber selten anzutreffen sind: Menschlichkeit und Mitgefühl.

Weltweit unterwegs mit ihren souligen Stimmen

Inka Kuchler und Irene Schindele, die meist als „Vivid Curls“ gemeinsam auftreten, reisen weltweit mit ihren souligen Stimmen. Um tiefe weihnachtliche Wurzeln in der Heimat zu schlagen, wählten sie für dieses Projekt ideale Verbündete: „Jodula“ Hedwig Roth aus Vorderburg führt mit ihrer Jodelkunst hinein in die Natur. Sie braucht nur ein paar Töne anzuschlagen, dann ist man im Wald, in den Bergen, hört das Rauschen der Tannen oder das Pfeifen des Windes. Eine Allgäuer Klang-Schamanin. Martina Noichls Harfenspiel ist nicht von dieser Welt. Wie Sterne glitzern die Töne, öffnen Türen in Sphären hinter allen Worten.

Jodeltöne dazu gewebt

Das Programm waren einerseits Vivid Curls-Songs wie „Eine Welt“ oder „Weihnachtsengel“, in denen sie charmant und glaubwürdig für ein bewussteres Leben werben. Für den Traum, die Herrschaft von „Macht und Geld“ zu brechen. Stimmig webte Jodula ihre Jodeltöne dazu, mischten sich die Klangwelten. Die Harfe (manchmal zusammen mit Irenes Gitarre) adelte diese Musik zusätzlich.

Andererseits fügten sich die Curls auch in die Lieder von Jodula wie „Jodlersehnsucht“ oder „Dezemberjoik“. Gerade dieses Öffnen für neue Gefilde, dieser kindlich-freudige Aufbruch verleiht diesem Projekt seinen Charme. Da verharren vier Künstlerinnen nicht in ihren Domänen, sondern brechen mutig auf ins Neuland, reisen ins Abenteuer. Stimmiger kann man die Weihnachts-Botschaft nicht umsetzen.

"Leise rieselt der Schnee"

Zauber hat auch, wie sich das Quartett Altbekanntem widmet, egal ob „Leise rieselt der Schnee“, „Maria durch ein Dornwald ging“ oder der Andachtsjodler. Das Tüpfelchen auf dem I waren die Momente, als in humorvollen Ansagen charakterliche Kontraste ehrlich zu Tage traten. Da schilderten Inka Kuchler und Irene Schindele, wie sie im Sommer mühsam Weihnachts-Athmosphäre entfachten, um entsprechende Lieder zu kreieren. Dazu fügt Hedwig Roth trocken im Hintergrund über ein eigenes Lied, das gerade erklungen war, an: „des hots bei mir in drei Minuta ghet.“

Eine über Jahre gewachsene, sicher nicht immer einfache Zusammenarbeit, die nun trägt und Brücken schlägt. Miteinander ist einfach schöner.

