In Immenstadt: Ein Bankett als Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Angehende Köche und Restaurantfachleute aus dem Oberallgäu und Kempten absolvieren in Immenstadt einen Wettbewerb. Um was es dabei geht.

24.02.2022 | Stand: 09:31 Uhr

Für die Auszubildenden im letzten Lehrjahr in der gastronomischen Abteilung der Berufsschule Immenstadt wird es langsam ernst. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit im letzten Unterrichtsblock, und deshalb liegt der Fokus jetzt auf die Vorbereitung zur Abschlussprüfung. Eine entscheidende Rolle spielt dabei nach einer Mitteilung Berufsschule der jährliche Bankettwettbewerb für die 12. Klassen. „Mit dem berufsübergreifenden Projekt fassen wir mit Blick auf die Prüfung viele Lerninhalte zusammen“, sagt Manfred Ecker, Leiter der Gastronomieabteilung.

Motto: Achtsamkeit im Umgang mit Corona

Wie viele Veranstaltungen stand auch der Bankettwettbewerb unter dem Motto „Achtsamkeit im Umgang mit Corona“. Deshalb arbeiteten die Gruppen räumlich getrennt. Die Tätigkeit der Azubis wird durch Videoschaltungen in die Klassen- und Praxisräume übertragen – eine Premiere im Unterrichtsalltag. So wurde beispielsweise das Verkaufsgespräch aus dem Restaurant in die Klassenzimmer gesendet, um alle Teilnehmer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Sie mussten im Vorfeld ein Drei-Gänge-Menü einreichen

Der Wettbewerb ist auf den jeweiligen Ausbildungsberuf der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten. Die angehenden Köche mussten im Vorfeld ein Drei-Gänge-Menü einreichen. Aus jedem Gang wurde ein Sieger gekürt, der dann federführend den jeweiligen Posten leitete. Danach setzten die Teams das Menü um, das am Ende beim Prüfungsessen serviert wurde. „Wir kommen alle aus unterschiedlichen Betrieben. So können wir uns gegenseitig etwas beibringen“, freute sich Mattis Schmid. Auch von kleineren Unstimmigkeiten ließen sich die Köche nicht aus der Ruhe bringen: „Wir haben immer einen Kompromiss gefunden“, sagte Melanie Schirmer.

Berufsschule Bankettwettbewerb Berufsschule Immenstadt Bankettwettbewerb der Azubis Servicekräfte Hotel- und Restaurantfachleute Die Auszubildende zur Hotelfachfrau Lena Albrecht serviert die Vorspeise. Lehrerin Stefanie Hein freut sich auf die Verkostung. Bild: Joachim Zinggl

Der Service und die Dekoration der Tische gehört zu den Aufgaben der angehenden Hotel- und Restaurantfachleute. Außerdem sind sie für die Auswahl der Weine zum Menü und das vorausgehende Verkaufsgespräch verantwortlich. Dabei lernen die Azubis „mit Drucksituationen umzugehen und auch unter Stress optimale Leistung zu bringen“, sagt Schülerin Darleen Zech. Trotz aller Herausforderungen war den Schülern die Freude an ihrem Beruf anzumerken. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Darleen Zech und Nadine Ronge war sich Lena Albrecht sicher: „Das ist eine sehr gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.“

