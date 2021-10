Die Stadt will die Bedingungen für Radler verbessern. Geplant sind Parkflächen am Bahnhof und ein neuer Radweg zum Nachbarort Missen.

18.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Mehr für die Radfahrer will die Stadt Immenstadt tun. Der Bauausschuss des Stadtrats entschied jetzt, neue Stellplätze am Bahnhof zu schaffen. Dafür wurden drei Standorte ausgewählt. Zwei davon sollen entweder noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres entstehen. Für die dritte, eine sogenannte Bike Box, muss erst die Förderung geprüft werden. Außerdem wurden am Marienplatz und am Alpseehaus in Bühl Ladestationen für E-Bikes geschaffen. Und in Vorbereitung ist ein neuer Radweg nach Missen.