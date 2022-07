Die Stadt Immenstadt hebt die Sargpflicht bei Erdbestattungen auf. Neue Regelung soll Muslimen die Nutzung des städtischen Friedhofs erleichtern.

21.07.2022 | Stand: 18:48 Uhr

Künftig dürfen Verstorbene in Immenstadt auch in Leichentüchern bestattet werden. Dieser Änderung der Friedhofssatzung stimmten die Stadträte im Hauptausschuss einhellig zu. Den Antrag dafür hatte die SPD-Fraktion gestellt, um Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens die Nutzung des Friedhofs in Immenstadt zu erleichtern. Denn bisher werden die meisten Verstorbenen muslimischen Glaubens in ihre Heimat geflogen.

