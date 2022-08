In Immenstadt sollen Senioren aus der Einsamkeit geholt werden

Immer mehr ältere Menschen sind von sozialer Isolation betroffen. Die Organisation GFI in Immenstadt will ihnen künftig helfen, da rauszukommen..

Wie kann älteren Menschen, die von Einsamkeit und sozialer Insolation bedroht sind, geholfen werden? Dazu hat Maria Seufert im Sozialausschuss des Immenstädter Stadtrats eine Lösung vorgestellt. Seufert ist Standortkoordinatorin fürs südliche Oberallgäu der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration. Die GFI bewirbt sich für ein neues Programm des Eu–ropäischen Sozialfonds (ESF), das den Kampf gegen die Vereinsamung von Senioren mit bis zu 105.000 Euro finanziell fördert. Allerdings muss das GFI dafür weitere Partner finden – welche, die das Projekt ebenfalls finanziell unterstützen, und welche, die aktiv mitarbeiten an dem Projekt. Die Stadt Immenstadt will sich daran beteiligen, beschlossen die Stadträte im Sozialausschuss.

Es geht um die Menschen 60 plus, deren Zahl in den vergangenen Jahren kräftig angestiegen ist. Sie sind durch erhöhten – und weiter steigenden – Lebenshaltungskosten zunehmend von Altersarmut betroffen. „Die Corona-Pandemie und die jetzige Energiekrise hat diese Gefahr noch verstärkt“, sagt Seufert. In dem Programm gehe es darum, einer Vereinsamung von Rentnern vorzubeugen, sie finanziell abzusichern und sie aus der sozialen Isolation herauszuholen, in dem sie wieder mehr an der Gesellschaft beteiligt werden.

"Wir müssen zu den älteren Menschen hingehen"

„Dafür müssen wir zu den älteren Menschen hingehen. Die kommen nicht zu uns“, sagt Seufert. Die Aufgabe soll zum einen von hauptamtlichen Kräften als auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern bewältigt werden. Mithilfe des Programms ESF Plus, das fünf Jahre lang läuft, könnten dafür 150.000 Euro aufgebracht werden. Von ESF Plus sollen laut Seufert 105.000 Euro fließen, die Partner vor Ort müssten den Rest aufbringen. Einen Teil könne das GFI tragen, aber nicht alles.

Die Stadträte erklärten sich bereit, das Projekt mit 5000 Euro pro Jahr zu unterstützen. Daneben hat Seufert das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu im Auge, mit dem es bereits Gespräche gab. Jetzt will das GFI weitere Partner für das Projekt begeistern. Sie müssten sich im Vorfeld über eine Vereinbarung zu einer finanziellen Beteiligung bereit erklären. Der Start soll am 1. Oktober erfolgen. Seufert zeigte sich zuversichtlich, dass sie genügend Unterstützer findet und danach ein entsprechendes Netzwerk aufbauen kann.

Wer davon betroffen ist

Wer ist von Vereinsamung bedroht? Dazu nannte die Standortkoordinatorin mehrere Gruppen von Menschen. So seien Personen betroffen, die nach dem Übergang vom Beruf in den Ruhestand nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, weil sie zu wenig Rente beziehen. Oder Menschen, die möglicherweise durch Krankheit vom Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt bedroht sind. Oder Personen, die bereits Grundsicherung beziehen. Geholfen werden soll auch Frauen, die nach Betreuungsaufgaben in der Familie wieder in einen Beruf einsteigen wollen.

Bürgermeister Nico Sentner und die Stadträte zeigten sich begeistert von dem Projekt: „Das ist ein tolles Projekt. Es bietet einen Mehrwert für unsere Senioren“, sagte der Bürgermeister im Sozialausschuss. Der Sozialreferent des Stadtrats, Herbert Waibel, fand die Zusammenarbeit von ehren- und hauptamtlichen Kräften vielversprechend, um die älteren Menschen zu erreichen.

Das ist die GFI

Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (GFI) wurde 1998 als Tochter der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) gegründet. Die GFI ist an 23 Standorten in Bayern sowie in Baden-Württemberg und Hessen aktiv.

Das Einzugsgebiet der GFI Kempten zieht sich über die zwei Landkreise Ost- und Oberallgäu und umfasst auch die kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren. Die Büro-Standorte sind in Kempten, Marktoberdorf, Kaufbeuren und Immenstadt.

In Immenstadt ist Maria Seufert für den südlichen Landkreis Oberallgäu zuständig.

Bisher sind vor allem Schulen die Zielgruppe der GFI. Dort kümmern sich Sozialarbeiter und Sozialpädagogen um die Schulsozialarbeit, Praxisklassen, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung oder Schulbegleitung. Mit dem ESF-Plus-Projekt sieht Maria Seufert die Möglichkeit, sich künftig verstärkt um die Gruppe der Senioren zu bemühen.

