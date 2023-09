In Immenstadt spielerisch das Wasser erkunden

Zwischen der Stadt und dem Großen Alpsee wird ein Themenweg errichtet. Neun Stationen mit Infos und Spielelementen sind vorgesehen. Aber eine Gruppe verliert.

14.09.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Vorbei an grünen Wiesen und dem Kleinen Alpsee und unter Kastanienbäumen entlang der Konstanzer Aach zum Großen Alpsee: Der Badeweg zwischen Immenstadt und dem Ortsteil Bühl ist eine beliebte Strecke für Wanderer und Radfahrer. Ab nächstem Jahr werden die eineinhalb Kilometer noch attraktiver: Es entsteht ein Themenweg „Wasser“. An neun Stationen können sich Erwachsene rund ums Wasser informieren und Kinder finden Spielelemente. Wird der Themenweg nächsten Sommer eröffnet, bleibt allerdings eine Gruppe auf der Strecke: Radfahrer sollen den Weg nicht mehr benutzen. Damit soll der Konflikt zwischen beiden, der dort wie auch an anderen Orten immer wieder aufflammt, gelöst werden.

