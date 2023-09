In Kranzegg startet heute der erste Viehscheid im Allgäu

Ab 9.30 Uhr kommen in Kranzegg Tiere von fünf Alpen ins Tal. Parkplätze sind ausgewiesen. Die Hauptstraße durch den Ort Richtung Wertach ist zeitweise gesperrt.

08.09.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Alpabtrieb ist am Freitag, 8. September, in Kranzegg, Gemeinde Rettenberg. Nach einer Pause findet nun am Fuße des Grünten auch wieder ein kleiner Krämermarkt statt, im Festzelt spielt die Musikkapelle Rettenberg zum Festtag, dem Viehscheid.

Steckbrief: Viehscheid Kranzegg 2023

Name: Viehscheid Kranzegg (Gemeinde Rettenberg)

Ort: 87549 Kranzegg, Vorderburger Straße

Termin: heute

Besonderheit: Mittelgroßer Alpabtrieb, Festzelt, Krämermarkt, familiärer Charakter.

Kranzegg ist ein "Familiärer Viehscheid"

"Es ist ein kleiner, familiärer Viehscheid", sagt Vincent Göhl vom Heimatverein Kranzegg, der den Viehscheid samt Krämermarkt und Festzelt organisiert. Knapp 100 ehrenamtliche Helfer seien schon seit Tagen engagiert, unter anderem um das Festzelt mit ungefähr 500 Sitzplätzen aufzustellen. Er hofft, dass auf beiden Seiten des Ortes "genügend Parkplätze ausgewiesen sind". Die Verbindungsstraße Richtung Wertach müsse am Freitag aufgrund des Alpabtriebs immer wieder für einige Minuten gesperrt werden. Ebenso werde am Viehscheidtag eine Umleitung eingerichtet von Rettenberg Richtung Vorderburg und umgekehrt.

Viehscheid in Kranzegg: Ab 9 Uhr spielt die Musik

Am Viehscheidplatz spielt ab 9 Uhr die Musik. Ab 9.30 Uhr treffen Rinder und Schafe ein, die den Sommer über auf Alpen am Grünten verbracht haben. Los geht es mit einer Kuhherde von der Alpe Bommer Ebene, es schließt sich eine Schafherde von der Alpe Stürzel an, gefolgt von einer Kuhherde der Alpe Beckeberg. Zuletzt, gegen halb 12 kommt eine Jungviehherde von der Alpe Hintere Kölle ins Tal.

Den ganzen Tag ist Programm im Festzelt, um 14.30 Uhr steht eine große Schellenversteigerung für alle Besucher an und auch die Schellenübergabe an die Hirten. Abends sorgen ab 19 Uhr die „ Allgäu Krainer“ im Festzelt für Stimmung. Organisiert wird dieser Viehscheid vom Kranzegger Heimatverein.

