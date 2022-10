In Missen fehlen Betreuungsplätze für Kinder

Sieben Plätze fehlen aktuell im Kindergarten. Aber schon bald könnten es bis zu 48 sein, warnt Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Es fehlen Räume und Personal.

05.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Das Thema „brennt“, weiß Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Rund um die Kinderbetreuung in MIssen-Wilhams ist schnelles Handeln angesagt – doch es fehlen Räume und es fehlt Personal. Aktuell kann die kommunale Kindertagesstätte St. Martin in Missen sieben Kinder ab drei Jahren nicht aufnehmen. Und in der Krippe fehlen akut fünf Plätze – und fünf Eltern wünschen sich eine Nachmittagsbetreuung, die bislang gar nicht zum Angebot gehört.

Gleich auf zwei Wegen hat die Gemeinde versucht, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren zu erforschen. Bereits im Sommer lagen Berechnungen nach dem „Hildesheimer Modell“ zur demoskopischen Entwicklung auf dem Tisch. Zudem hat die Kommune eine Umfrage unter den Eltern gestartet, deren Ergebnisse die Bürgermeisterin jetzt im Gemeinderat präsentierte. Beides zeigt: Die aktuell 50 Plätze im Kindergarten und zwölf Plätze in der Krippe reichen bei Weitem nicht aus. Für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren in der Krippe liegt der Bedarf wohl schon bald bei 24 Plätzen, im Kindergarten sind es mindestens 67. Die Berechnungen nach dem Hildesheimer Modell sehen sogar einen Bedarf an 98 Plätzen.

Mehr Gruppen

Ob vor diesem Hintergrund ein Ausbau der vorhandenen Kita überhaupt in Betracht kommt, ist eine der Fragen, die der Gemeinderat in den nächsten Monaten beantworten muss. Denn es käme auch der Neubau einer zweiten, ähnlich großen Einrichtung in Betracht – oder der Bau einer komplett neuen Kita. Denn klar scheint: Statt einer wird es künftig zwei Krippen-, und statt zwei sogar vier Kindergarten-Gruppen geben müssen, um den Bedarf zu decken. Im Gemeinderat gibt es jedoch die Sorge, dass ein zu großer Neubau recht schnell teilweise leerstehen könnte – zumal er erst in einigen Jahren zur Verfügung stünde.

Kein Waldkindergarten

Die Nachfrage nach einem Waldkindergarten ist in Missen-Wilhams recht gering. Aus Sicht des Gemeinderates ist daher klar, dass diese Variante als Problemlösung nicht in Betracht kommt. Dagegen hat sich im Nachbarort eine mögliche Lösung aufgetan. In Sibratshofen (Gemeinde Weitnau) hat die Martin-Jäger-Stiftung im Gebäudekomplex des Dorfgemeinschaftshauses Räume zur Verfügung, die in der Vergangenheit bereits für die Kinderbetreuung genutzt wurden. Aktuell ist dort ein Archiv untergebracht. „Sie ließen sich aber mit verhältnismäßig wenig Aufwand und geringen Kosten wieder umbauen“, sagt Bürgermeisterin Wilhelm. Allerdings wäre dort die Unterbringung nur einer Kindergartengruppe möglich. Immerhin ließe sich damit aber die Warteliste abbauen. Ob, wann und zu welchen Kosten der Bezug tatsächlich möglich ist, ist noch offen.

Eine externe Gruppe in Sibratshofen und damit jenseits der Gemeindegrenzen macht aus Sicht der Bürgermeisterin durchaus Sinn. Denn es sind schon jetzt einige Kinder aus Sibratshofen, die den Kindergarten in Missen besuchen. Hintergrund: Sibratshofen gehört zum Schulsprengel Missen, die Mädchen und Buben besuchen also die Grundschule dort und nicht in Weitnau. Klar ist aber: Eine zusätzliche Gruppe in Sibratshofen wäre nur eine mittelfristige Lösung, denn sie deckt nicht den kompletten ermittelten Bedarf ab.

Eltern üben Kritik

Lesen Sie auch

Kommt ein neuer Kindergarten in Altusried? Betreuung

Aus den Kreisen der betroffenen Eltern gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kritische Stimmen, die der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat vorhielten, nicht rechtzeitig reagiert zu haben. Wer Baugebiete plane, wie dies Missen-Wilhams im Bereich Kellerwiesen getan habe, müsse auch seine Infrastruktur anpassen, so die Eltern.

Weitere Themen:

Krankheitswelle in Kitas

Baumhaus-Hotels in Bayern und dem Allgäu