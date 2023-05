In Oberstaufen gibt es jetzt mehr Busse und einen besserer Takt

Der Tourismusbetrieb Oberstaufen bietet längere Fahrten am Wochenende an, einen Ortsbus mit zwei Schleifen und einen Halbstunden-Takt zur Hündle-Bergbahn.

14.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Autofrei im Gemeindegebiet unterwegs sein: Diesem Wunsch vieler Gäste und Einheimischer will jetzt Oberstaufen verstärkt nachkommen. Dafür bieten Oberstaufen Tourismus, Gemeinde und die Busunternehmen „Komm mit“ und RBA – unterstützt vom Landratsamt Oberallgäu – ein besseres Busangebot an: Ab Montag, 15. Mai, gibt es ein erweitertes Angebot auf den Strecken nach Steibis und zur Hochgratbahn sowie innerhalb des Ortskerns von Oberstaufen. Die Kosten dafür werden maßgeblich vom Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen (TEO) getragen, heißt es in einer Pressemitteilung von TEO.

Möglich sei diese Verbesserung durch den erhöhten Kurbeitrag geworden, der einen wesentlichen Teil der Finanzierung abdeckt. Hier die Details der Neuerungen:

Am Wochenende abends länger: Nach einer Testphase fährt die Linie 95 künftig ganzjährig donnerstags, freitags und samstags zwischen dem Bahnhof Oberstaufen und Steibis-Dorf bis 21.35 Uhr (letzte Abfahrt am Bahnhof Oberstaufen). Außerdem wird auf der Linie 95 während der bayerischen Sommerferien (31. Juli bis 11. September) und an den Wochenenden die bisher bestehende Mittagslücke geschlossen und die Hochgratbahn zwischen 8.40 Uhr und 17.40 Uhr durchgehend im Stundentakt angesteuert. Weil es nicht genug Fahrzeuge und Fahrer gibt, ist dieses Angebot in den Schulzeiten nicht möglich.

Der neue Ortsbus: Die neue Ortsbuslinie 94 soll – in der Regel im Stundentakt – die Anbindungen innerhalb Oberstaufens wesentlich attraktiver machen. Der Ortsbus fährt vom Bahnhof Oberstaufen aus in zwei Schleifen durch den Ortskern sowie die nähere Umgebung: auf Runde 1 Stießberg täglich 8.05 bis 13.05 Uhr und 14.35 bis 17.35 Uhr vom Bahnhof zum Haus des Gastes (Tourist-Information) – Schloßstraße/Kapelle – Schloßberg – Allgäu Sonne – Stießberg/Willis – (über B308) Oberstaufen Bahnhof; auf Runde 2 Buflings/Kalzhofen täglich 8.25 bis 17.25 Uhr vom Bahnhof zum Haus des Gastes – Feuerwehrhaus – Pfalzen/Bavaria – Pfalzen/Am Silberbühl – Buflings – Kalzhofen – Kaufmarkt – H+Hotel – Feuerwehrhaus – Haus des Gastes – Bahnhof.

Linie 39: Ausgebaut wurde auch der Takt der Linie 39 zwischen Oberstaufen Bahnhof und der Hündle Bergbahn. Sie wird zwischen 8.35 und 17.50 Uhr nahezu im 30-Minuten-Takt angesteuert.

Nach Österreich (Ausblick): Die Erweiterung des Busangebots macht nicht vor Ländergrenzen Halt. Durch ein EU-Förderprojekt soll Ende 2023 die Buslinie zwischen Oberstaufen und Egg sowie Krumbach in Vorarlberg verdichtet werden. (sf)

Eine generelle Übersicht der Bus- und Bahnanbindungen in und um Oberstaufen gibt es online unter: oberstaufen.de/bus-parken

Lesen Sie auch:

Staufner Haus am Hochgrat bei Oberstaufen: Dieses Duo übernimmt die Bewirtung

Kein Taxi-Betrieb in Oberstaufen: Gastronomen und Gäste sind unzufrieden