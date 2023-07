In Oberstaufen gibt es Trinkwasser satt

Die Marktgemeinde versorgt Wanderer und Radler mit kostenlosem Wasser. Wo die Brunnen überall stehen.

03.07.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Der Markt Oberstaufen bietet den Bürger und Gästen kostenlose Erfrischungen an. Rechtzeitig zur Sommersaison ist der zweite Trinkwasserbrunnen im Wandergebiet Hündle in Betrieb genommen worden, teilt die Kommune mit.

Zunehmende Trockenheit und Wasserknappheit sind mittlerweile auch im Allgäu ein Thema. In Oberstaufen allerdings nicht - zumindest, was das Trinkwasser für Einheimisch und Urlauber betrifft. Zwei neue Brunnen wurden jetzt eröffnet. Der eine Brunnen mit kostenlosem Leitungswasser ist an der Talstation der Hündlebahn aufgestellt worden Einen weiteren gibt es bereits am ehemaligen Parkplatz bei den Buchenegger Wasserfällen, teilt die Gemeinde mit. Wanderer und Radler können dort eine kühle Erfrischung zu sich nehmen.

Die neu installierten Trinkwasserbrunnen sind gefördert über ein Sonderprogramm der Wasserwirtschaft und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Beide Brunnen kosten die Gemeinde laut Tiefbauleiter Alfred Blank samt Granitsteinen und Wasseranschluss 40.000 Euro. Allerdings fließen davon 30.000 Euro über den staatlichen Zuschuss an Oberstaufen zurück.

Aber auch an den meisten anderen Brunnen im Ortsbereich können sich Einheimische und Gäste einen kühlen Schluck gönnen.

Das sind die Brunnen mit Trinkwasser in Oberstaufen:

Adlerbrunnen

Lässerbrunnen

Brunnen zwischen Mader und Sonne

Brunnen beim Marienplatz

Eigler Brunnen, Schloßstraße

Brunnen bei Sutterlitte, Einfahrt Feuerwehrhaus, Holzbrunnen

Brunnen beim Strumpfar Haus, Holzbrunnen

Bad Rain Wald: Holzbrunnen, Zugang gegenüber Heizkraftwerk

Trinkwasserspender im Staufen Park

Diese Brunnen mit Trinkwasser gibt es in Steibis:

Dorfbrunnen, schräg gegenüber Trachten Fink

Brunnen mit Trinkwasser in Thalkirchdorf:

Brunnen am Dorfhaus, Kirchdorf (bil)

