In Rettenberg gibt es bald 16 öffentliche Ladesäulen für E-Autos

14.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bislang gibt es sechs Ladestationen des E-Werks Rettenberg, sagt auf Anfrage der Redaktion Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Jetzt habe der Gemeinderat Rettenberg weiteren zehn Ladepunkten zugestimmt. Sie sollen bis Ende Mai realisiert werden.

Vorgesehen sind Ladestationen an folgenden Orten: Rathaus Rettenberg (Parkplatz), Grundschule Rettenberg, Kita Rettenberg, Friedhof Rettenberg, Kita Untermaiselstein, Gemeindehaus Rettenberg, Feuerwehrhaus Vorderburg, Friedhof Vorderburg, Schützenhaus Rottach, Kleebichlsaal Untermaiselstein.

Sechs Ladestationen gibt es bereits in Rettenberg

Bereits im Einsatz sind Stationen vom E-Werk Rettenberg in Absprache mit der Gemeinde: Schnelladestation an der Tankstelle, beim ehemaligen Kindergarten in Kranzegg, Bernardi Bräu Kranzegg, gegenüber der Sennerei Untermaiselstein, am Parkplatz des Raumausstatters Wörz in Rettenberg, beim Café am Schwimmbad.

