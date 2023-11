Fußgänger (16) stürzt nach Zusammenstoß mit Auto und verletzt sich

Ein 16-Jähriger überquert in Sonthofen einen Zebrastreifen. Ein Autofahrer übersieht ihn. Es kommt zum Zusammenstoß Fußgänger gegen Pkw.

06.11.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Ein 16-Jähriger überquerte am Sonntagabend in Sonthofen den Zebrastreifen in der Albert-Schweitzer-Straße. Dabei wurde er von einem heranfahrenden Pkw-Fahrer übersehen und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Jugendliche.

Der Autofahrer erkundigte sich bei dem Gestürzten, ob alles in Ordnung ist und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Jugendliche, der bei dem Aufprall leicht verletzt wurde, berichtete seinen Eltern von dem Vorfall. Die Eltern verständigten die Polizei.

Zeugen und Unfallfahrer sollen sich bei Polizei melden

Es wird nun nach dem Unfallfahrer gefahndet, bei dem es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen jüngeren, größeren Mann mit Bart handeln soll, der in einem dunklen Pkw der Marke Opel unterwegs war. Sowohl der Unfallfahrer als auch mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Sonthofen unter 08321 / 6635-0 in Verbindung zu setzen.