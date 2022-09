29-Jähriger aus Wertach steht auf Wald, Forst und Jagd

Julian Heigl möchte dazu beitragen, die Kulturlandschaft im Allgäu zu bewahren. Es geht ihm um Forst, Alpwirtschaft und Jagd. Wie der 29-Jährige dazu kam.

11.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Auf dem Weg zur Alpe Reuterwanne gibt es was zu lesen. Auf einer Tafel am Wegesrand steht zum Beispiel: „Sobald der Schnee geschmolzen ist, beginnen die Arbeiten auf der Alpe. Zu allererst machen sich Alpmeister und Hirte ein Bild, wie der Winter das Gelände hinterlassen hat: Abgebrochene Baumwipfel und Äste räumen sie weg...“ Vier Tafeln und zwei Schaukästen sollen den Wanderern verdeutlichen: die Schönheit der Natur am Berg ist handgemacht, ein Werk von Jahrhunderten. Ein Zusammenspiel von Jagd, Alp- und Forstwirtschaft. Ideengeber und Organisator dieses Naturlehrpfads ist der 29-jährige Julian Heigl aus Wertach.

