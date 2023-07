Eltern sollen mit ihren Kindern ohne Auto zur Kita kommen

In Wertach geht es darum, dass Eltern und Kinder eine Zeitlang zu Fuß in die Kita kommen oder auf Rad und Roller setzen. Welchen Wetteinsatz es gibt.

Lucie und ihre Kindergartenfreunde sind begeistert von der Aktion „Zu Fuß in den Kindergarten und in die Schule“. Hin und zurück zu Fuß, mit Roller oder Rad, das mache Spaß. Die Bewegung habe auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit, sagt Kitaleiterin Veronika Schmid. Die Idee zur Aktion kam aus dem Wertacher Elternbeirat. Bei einem Treffen in der Kita spricht Elternbeiratsvorsitzende Carolin Koch von „vielen Elterntaxis“ und „gefährlichen Situationen“ durch an- und abfahrende Autos. Mit der Aktion sei das deutlich besser geworden.

Vorbild Koch hat von der jährlichen Herbst-Aktionswoche des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) gehört, der schon seit Jahren dazu auffordert, zu Fuß oder per Rad in die Kita oder in die Schule zu kommen. Koch dachte sich: „Das können wir doch auch machen.“ Nicht im Herbst, sondern schon jetzt.

Hintergrund Morgens und vor allem mittags gegen 12 Uhr, wenn viele Kinder gleichzeitig abgeholt werden, staue es sich vor der Kita St. Ulrich mit ihren 135 Mädchen und Buben in sieben Gruppen (plus einem Hort für Schulkinder). Es gebe dann ein „Chaos“ beim Parken und es sei zu Fuß gefährlich wegen der an- und abfahrenden Autos. Das spürt Carolin Koch, Mutter eines Kita- und eines Schulkindes jeden Tag. Denn sie wohnt 700 Meter von der Kita entfernt und kommt, so sagt sie, immer ohne Auto. Sie laufe oder fahre Rad mit ihrem Sohn. Es gebe viele unangenehme Situationen auf dem Weg zur Kita, beispielsweise „wenn ein Auto auf dem Gehsteig parkt und man muss drumherum auf die Straße laufen“. Überhaupt sei viel Verkehr. Zu viel Verkehr Richtung Schule und Kita, wie nicht nur sie findet.

DieIdee Der Elternbeirat hat beschlossen, Kinder und ihre Eltern zu motivieren, doch ab und zu das Auto stehen zu lassen und stattdessen zu laufen, zu rollern oder Rad zu fahren. „Uns ist bewusst, dass es viele verschiedene Gründe gibt, sein Kind mit dem Auto in den Kindergarten zu fahren und abzuholen“, steht in einem Schreiben des Elternbeirats. Doch dann folgt gleich die Frage. „Muss das wirklich immer sein?“ Vier Wochen lang von 19. Juni bis 14. Juli läuft die Aktion. Für jeden Weg, hin zur Kita oder zur Schule und auch zurück von der Kita oder der Schule, gibt es jeweils einen Stempel auf einer Karte.

Ablauf Dieser Stempelpass wurde eingeführt, weil die Aktion in Form einer Wette läuft. Der Elternbeirat hat das in einem Schreiben so formuliert: „Wir wetten gegen die Kinder und Erzieherinnen, dass sie es nicht schaffen, in vier Wochen zusammen 2222 Stempel zu sammeln.“ Wenn sie es doch schaffen, dann erwartet die Kinder eine Überraschung an der Kita und an der Schule. Wenn die Wette verloren wird, dann müssen die Kinder den Fachkräften ein Lied singen.

Elternhaltestellen Weil es in Wertach viele Kinder gibt, die außerhalb des Hauptortes wohnen, hatte der Elternbeirat eine zündende Idee: Es gibt Elternhaltestellen fürs Auto rund 500 Meter vor der Kita. Die sind bei der Gärtnerei Riedmiller, beim „Engel“, beim „Netto“ und beim Grillplatz. Von dort aus geht es zur Fuß in die Kita oder die Schule.

Pädagogik Kinder bewegen sich heute nicht mehr so viel wie früher, sagt Kitaleiterin Schmid. Sie seien auch länger in Betreuung. Die Eltern wiederum würden meist beide arbeiten und hätten nicht so viel Zeit, sich mit den Kindern zu bewegen. Da gebe die Aktion „Zu Fuß in den Kindergarten und in die Schule“ einen guten Anstoß, Vorbild für die Kinder zu sein. Schmid hat auch den Eindruck: „Kindern wird heute nicht mehr viel zugetraut, ihnen viel von den Eltern abgenommen.“ Schulkinder dürften – im Gegensatz zu Kitakindern – allein zur Schule kommen. Diese Aktion sei in dieser Hinsicht auch eine gute Vorbereitung für die Vorschulkinder. (Lesen Sie auch: Starzlachklamm: Perfekt für eine Wanderung)

Haben Kita-Eltern wegen des vielen Verkehrs Angst, sich zu Fuß mit ihren Kindern auf den Weg zu machen? Koch meint: „Da steckt wohl auch viel Bequemlichkeit dahinter.“ Die Aktion soll die Eltern „wachrütteln, denn man muss nicht jeden Tag das Auto nehmen“. Koch hofft, dass diese Aktion in Wertach nicht einmalig bleibt.

