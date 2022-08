In Wertach steht Platteln hoch im Kurs: 100 Jahre Trachtenverein

60 Kinder und Jugendliche wirken im Trachtenverein mit. Es gibt sogar eine „Historische Trachtengruppe“. Was am Wochenende los ist.

30.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Während manche Vereine händeringend Nachwuchs suchen, ist es um den Trachtenverein Wertach bestens bestellt. 60 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren wirken mit. „Wir haben gerade einen Hype“, sagt Vereinsvorsitzende Christine Haslach. Es sei zudem in Wertach eine „Wahnsinns-Dorfgemeinschaft“. Die wird sich auch am Wochenende beweisen. Da steht ein großes Fest an: 100 Jahre Gebirgstrachten- und Heimatverein D’Wertachtaler. Ein Festzelt für über 2000 Gäste wird derzeit in Wertach aufgestellt.

Höhepunkt ist am Sonntag ein Festumzug

Höhepunkt wird ein Festumzug am Sonntag sein, sagt die Vereinsvorsitzende. „Mit dabei sind dann 2500 Mitwirkende, darunter auch Musikkapellen und Festwagen.“ Insgesamt würden 78 Startnummern vergeben. Der Eintritt ist frei. „Aber Spenden werden gerne entgegengenommen“, sagt Haslach. Vereinsmitglieder würden am Straßenrand sammeln. Das Zelt, das in Kooperation mit der Viehscheid GbR aufgestellt wird, bleibt drei Wochen stehen. Am 17. September ist dann der große Viehscheid mit Krämermarkt.

2021 sollte das 100-jährige Bestehen des Trachtenvereins gefeiert werden. Aber Corona machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. „Erst im März haben wir beschlossen, das Fest durchzuziehen.“ Es sei sehr viel zu organisieren, „und wir müssen die Kosten immer im Blick behalten“, sagt Schriftführerin Stefanie Hetz. Die Preise würden in vielen Bereichen anziehen. „Außerdem ist die Vorbereitung im steuerlichen beziehungsweise kassentechnischen Bereich für einen Verein enorm viel Aufwand, mit dem man erst einmal so nicht rechnet“, sagt Hetz.

Wegen Corona gezwungenermaßen auf Sparflamme

Dennoch, die vergangenen Jahre lief wegen der Pandemie auch das Wirken der Trachtler auf Sparflamme. Gezwungenermaßen. Doch die Jungen bekamen Auftritte. „Wir haben ja sehr viele Alpen im Gemeindegebiet, da haben wir dann oft kleine Freiluftauftritte organisiert“, sagt Haslach. „Das war alles ganz gemütlich, wie Heimatabende im Freien“. Die Jugendwarte würden auch jedes Jahr einen Ausflug mit Übernachtung anbieten. Das sei bei den Jungen der Hit.

Haslach erinnert an den Spruch, der ihr besonders wichtig ist: „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten.“ Es gehe um Brauchtum und Tradition, aber auch darum, den Dialekt zu bewahren. Bei der Tracht handele es sich um die Allgäuer Gebirgstracht. „Auf was wir viel Wert legen, ist ein einheitliches Erscheinungsbild.“ Von 420 Mitgliedern sind 150 aktiv. Es gebe über 40 aktive Plattler und sogar eine Historische Trachtengruppe.

Das Programm:

100 Jahre Trachtenverein D’ Wertachtaler: Start ist am Freitagabend, also am 2. September, mit „Allgäuschwung“, ab 21 Uhr spielt bei diesem Firme-, Vereine- und Sgtammtischabend „Waidigel“, am Samstag heißt es ab 19 Uhr: D´Plattler lond´s jucke; danach spielt die Riedberg Partyband. Am Sonntag,5 Uhr, Weckruf durch Böllerschützen, um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst im Festzelt mit der Musikkapelle Wertach und den Jodlern "Wertacher Buabe", anschließend gibt es einen Frühschoppen mit der Musikkapelle Wertach. Um 13.30 Uhr startet der große Festumzug durch das Dorf, anschließend ist Fahneneinzug und Stimmung im Zelt mit der Musikkapelle Petersthal