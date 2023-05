In Wertach wird viel gebaut

1,5 Millionen kostet die Erneuerung der Straße und des Gehwegs unter der Kirche. Ein neues Feuerwehrhaus soll zudem kommen, die Ortsmitte und auch eine Kita.

Wertach Große Investitionen stehen in Wertach an: Ein zweiter Kindergarten soll gebaut werden, ebenso ein Feuerwehrhaus. Die neue Ortsmitte wird kommen und im Hügel unterhalb der Kirche wird bereits eine Stützmauer im Untergrund verankert, um darauf den Gehweg erneuern zu können. 13 Millionen Euro beträgt der vom Gemeinderat abgesegnete Etat in Wertach, davon sind sechs Millionen Euro im Vermögenshaushalt, der für die Investitionen eines Ortes steht.

Stützmauer und Gehweg Die aktuelle Baumaßnahme unterhalb der Kirche sorgt seit Wochen für eine Straßensperrung und Umleitungen innerorts – auch für Fußgänger. Bislang war der Gehweg wie ein Balkon aus Beton neben der Straße – und über einem Abhang. Er war allerdings löchrig geworden. Gefahr drohte und eine Renovierung war unausweichlich. 1,5 Millionen Euro kostet die Sanierung samt Stützmauer unterhalb des Gehwegs. Damit die Mauer hält, muss sie im Untergrund fest verankert werden, sagte auf Anfrage Jörg Meyer, Hauptamtsleiter der Gemeinde. Die Straßensperrung soll bis September andauern.

Kanalbau Unter dieser gesperrten Straße wird zudem in den Kanalbau investiert: „Wir schließen zwei Leitungen zusammen, machen daraus eine Ringleitung“, erklärte Meyer. 135 Meter lang ist die Verbindung. Die Wasserleitungsrohre wurden dafür in die Straße verlegt.

Schule/Kita 100.000 Euro kostet die Sanierung des Dachs der Schulturnhalle. Der Neubau einer Kita wirft zudem seine Schatten voraus. Es gebe bereits ein ausgewähltes Grundstück für eine Kita und auch die Zusage der Eigentümerin über den Verkauf. Allerdings gebe es „bauplanungsrechtliche Probleme“, sagte Meyer. Deshalb stünden weitere Gespräche mit den Aufsichtsbehörden an. 750.000 Euro stehen für diesen zweiten Kindergarten im Wertacher Haushalt bereit. Der kirchliche Kindergarten St. Ulrich platze aus allen Nähten, sagte Meyer. Wertach ist von 2012 auf 2022 stark gewachsen, hat über 2800 Einwohner, vor zehn Jahren waren es noch knapp 2500.

Feuerwehr Das neue Feuerwehrhaus kommt neben das alte. Ursprünglich war es anders geplant, sagte Meyer. Aber die Gemeinde habe viele Standortabsagen erhalten. 296.000 Euro stehen dafür sowie für einen Löschteich und Ausrüstungsgegenstände im Etat bereit.

Neue Ortsmitte Die Gemeinde ist mit einem Investor im Gespräch, der die neue Dorfmitte mit Saal und Gastronomie in Erbpacht bauen und betreiben will. Eine Ausschreibung läuft. 350.000 Euro sind für die Ortsmitte 2023 eingeplant.

Kredit 2,2 Millionen Euro Kredit nimmt die Gemeinde auf, falls alle Ausgaben wie geplant anfallen. Vorgesehen sind im Etat auch 250.000 Euro für den Grunderwerb, 236.000 Euro für die Kläranlage und 103.000 Euro für den Lärmschutzwall Bärenwinkel.

